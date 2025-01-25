杜拜世界盃特別獎金制度　浪漫勇士要贏埋呢場G1先有！

杜拜賽馬嘉年華每年都吸引唔少佳駟以及頂級高手前往杜拜上陣，加上杜拜世界盃賽日賽事獎金豐厚，近年來已成為唔同佳匹考慮遠征嘅地方，香港當然唔例外，近年亦有唔少馬匹遠赴當地角逐分級賽，「加州星球」上季成功贏得1200米一級賽阿喬斯短途錦標。

杜拜世界盃曾經係全球最高獎金賽事，2020年被沙特盃趕過，現時沙特盃總獎金高達2000萬美元。杜拜馬會於去年起增設特別獎金制度，在美丹馬場指定分級賽取勝的賽駒，若然在杜拜世界盃賽馬日對應賽事再下一城，除了贏取頭馬獎金之外，會額外贏到10%特別獎金。

沈廐「浪漫勇士」昨日攻下1800米草地一級賽傑貝哈特錦標，而這場對應賽事將為杜拜草地大賽。若然此駒之後在4月5日出戰1800米一級賽杜拜草地大賽並且勝出，將會獲得50萬美元特別獎金。

至於昨夜香港轉播的另一場賽事1900米泥地一級賽麥通挑戰賽，其對應賽事為杜拜世界盃，該仗頭馬「星之道」若然在杜拜世界盃掄元，其特別獎金將為120萬美金。