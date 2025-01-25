【分分制勝】潘頓唔放手　信佢大變身！

踏入2025年，文家良成績顯著有改善，最近4期賽事中，3次有頭馬見面，上周日田戰，先以23倍「金主」及16倍「錶之宇宙」兩匹冷門起孖，到剛周三賽事又爆出23倍「都靈勇士」，搏殺手風正順，雖然今戰只派4駒列陣，但「元朗精英」與「閃耀威龍」各有勇態支持，練者仍有機會延續勝勢。

第6場四班1400米草地，「元朗精英」上季次回合打開在港勝門，於田草1200米險勝「祝願」，後駒踏入今季扶搖直上，現時扳至79分，本周五更有份出戰香港經典一哩賽。相反「元朗精英」暫時未能取得突破，季內僅於田草1400米上名，近兩戰強配潘頓出擊，前仗走外疊蝕位敗北，上仗末段受困，發揮大打折扣，連敗均不宜作準。

「元朗精英」今仗繼續由潘頓掛帥，似乎騎者也心有不甘，同時此駒加戴眼罩參賽，亦可能是大變身關鍵，皆因騎者季內夥拍初戴眼罩馬共11次，合共累積4冠3亞2殿，頭馬包括「堅闖」、「駿步騰飛」、「凱旋升」及「舉步生風」，除了「凱旋升」是初出馬之外，其餘3駒增添配件後，威力全面爆發。至於「元朗精英」，最近晨課兩度戴眼罩彈閘，走勢格外洶湧，對新裝備相當適應。而今場賽事中，預計「開心樂園」、「添喜運」及「超風速」都會積極搶前，排5檔的「元朗精英」應可穩守二疊4至5位，受困風險降低，只要最後直路及時擺正平衡再衝刺，可望冚贏對手補中。

【分分制勝】游廐戰駒隔兩周再跑 「輝煌」戰績

新倉游達榮最近表現穩步上揚，剛周三晚憑「奮鬥輝煌」取勝，贏馬數字剛好湊夠一打，比起老香港韋達更勝一籌。「奮鬥輝煌」初配田泰安得手，查這對騎練合作成績理想，10戰累積3冠3亞1殿，對上兩駒「時時精準」及「奮鬥輝煌」更未逢敵手，今期雙方有「本領輝煌」繼續交收，有望延續好成績。

第11場三班1650米泥地，「本領輝煌」在港暫時跑過3仗，累積2亞1季，全數躋身三甲，演出準繩，在其前面過終點的「川河帥駒」、「玩笑」、「同樣美麗」及「納百川」均屬當打分子，入圍賽績硬淨。

「本領輝煌」於草地連拚無功，今番改向泥地進軍，本身在澳洲曾3度角逐膠沙地賽事，全部取得亞軍，再結合在港同父馬中，「星叻」、「軍力勁」及「新力寶」跑泥地贏過2W或以上，估計轉場絕對合適。而拚後首課快跳，「本領輝煌」即交予田泰安過檔，與廐侶「澳嘉輝」拍跳兩段，最後400米快衝22秒1，末段輕輕推送馬上交出好反應，出腳挺勁，收身進一步收實，更重要是證明牠在泥地衝刺十分利落。

順帶一提，「本領輝煌」距上賽剛好14天，翻查資料，游廐馬相隔兩星期再跑，對上5個例子「奮鬥輝煌」（2次）、「帝豪歡星」、「光年魅力」及「運來伍運」名次非贏即位，乃馬房慣用搏殺模式，「本領輝煌」拚後體態維持飽滿，足證操得食得，論態一切對辦。上次潘頓狂鞭也愈撲愈勁，換上更爛砌的田泰安，受騎分子更添勝算。

■明治朗