【張基焦點】會長之寶韋達主力

韋達剛周三谷戰憑「樂加福」爆冷建功，而在周日沙田賽事共派9駒出擊，單在第9場三班直路賽三路興兵，其中「會長之寶」再用黃寶妮，隨時帶來意外驚喜。另外，「小飛俠」今季明顯比前更早打磨，經兩場熱身後已到位，增程要吼。「文明福星」演出不斷進步中，負輕磅兼抽內檔好位，機會樂觀。「安都」今次工夫積極，不無變身條件。

第9場三班1000米草地，「會長之寶」英國賽績不簡單，曾贏三級賽，上季來港卻水土不服，朝早經常見好急，陣上表現平平。不過今季開始適應環境，上仗用黃寶妮抽不利檔位，卻能做好留放追一段，今次原班人馬再減10磅出擊，抽13檔起步形勢截然不用，可以輕鬆找到遮擋，細細隻只負115磅威力大。

第5場四班2000米草地，「小飛俠」本身比較慢熱，上季等到季尾才有表現，今季工夫卻頗為積極，合共試6課大閘才上陣，熱身一仗後再試多課1600米大閘，剛戰已在谷草1800米跑近，今次再增程跑2000米更合腳法，預計會有更進一步演出，況且負磅不重，可起作用。

第6場四班1400米草地，「文明福星」一直進步中，剛戰抽外檔留後追至殿軍，今次復課試大閘走勢好，始終未交代之輩肯定有鬥志，負輕磅坐位望贏。

第10場三班1200米草地，「安都」外地時已經由現時馬主擁有，屬短途後上馬，在港首戰已經跑近，翌仗有意外收停，剛戰則擺前才輸，今次抽3檔而同場有快馬，形勢有利可予重視。