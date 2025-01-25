【進階選項】勁好運泥地堅料

送歲及周五賀歲賽均在沙田舉行，今次賽事以三班泥地作為龍年壓軸戰形勢平均，羅廐「勁好運」上季全部跑田草，今季則全選擇谷草，終於在季初谷草1650米大勝對手開齋，亦因此一下要消化12分的加幅，結果再出取得1亞1季及兩個第6名，其實算全部有獎金。今次初跑泥地，同場同父馬「獨角獸」上季初泥即勝，不排除「勁好運」亦有此能耐。拍賣馬今季試過兩課泥閘，9月份潘頓試守靚位輕鬆取勝，12月到楊明綸主試，同樣以前快後勁姿態勝出1200米泥閘，感覺於泥地上的步法如飛一般快速，當然若選擇跑1200米的話，就有高速對手同場，未必做到如試閘效果，但跑一哩就不同，預計今場快馬不離「手到再來」及「競駿光輝」，5檔起步守靚位，絕對有機會展示泥閘時的加速力，博賠率就係今鋪。

仁仁有餘反覆試準

第6場另一拍賣馬「仁仁有餘」是匹我跟進開且相當喜歡的Per Incanto子嗣。初出係咁意追近，再出外檔上前跟散，到剛戰國際賽日換薛恩又用回留前鬥後戰術，其實當時2檔又不用如此蝕章，結果22秒48全場最快末段追回第5名，前一格的「勁先生」，後一格的「旺旺快駒」再出4戰合共取得1冠3亞。試前試後，布文重新接手試多次大閘才報戰，收無可收，再執2檔好位，要交代了。