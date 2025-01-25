【三重彩地帶】一哥心意「堅」定

潘頓今季甚少揀錯馬，今日送歲賽夫卜，騎師王無懸念，兩場都用一哥做膽。第3場二班1600米草地，巴黎2024殘疾人奧運會中國香港隊盃，今場出馬雖少但不乏快馬，有步速「陽光勇士」後勁派用場，上場塞車輸得眼冤，隨即換潘頓一定跑晒畀你睇。「話你知」跑番首本一哩聲價不同。

「遨遊武士」上場落第潘頓指慢步速不合，今場應有正常步速，換番合拍的梁家俊發揮有保證。「中華盛景」雖近況較沉，但畢竟是季內G3頭馬，卡士稍勝一籌。「九五赤兔」上季同程贏過「中華盛景」，現時比該役低7分，可博反彈。

第11場三班1650米泥地，「堅闖」上次臨場換董明朗亦入Q，今次潘頓捨「本領輝煌」而就之，值得信賴，同程3連亞排內檔或外檔均可，今場13檔影響不大。

「本領輝煌」在港3戰3P水準穩定，澳洲膠沙3戰亦3亞，轉泥有的放矢，不過海外績顯示易位難贏。「勁好運」兩試泥閘均勝出，同父馬不乏擅泥分子，轉場有計。「精英雄心」跟「堅闖」互有勝負，實力伯仲之間，但布文近期予人的信心，遠不及潘頓。「精彩動力」巴度騎過亦上名，1檔可跟前守好位，有機會賺形勢。■海東