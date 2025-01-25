【耀眼精選】光輝歲月練好氣出招

恭賀馬王「浪漫勇士」中東第一擊旗開得勝，仲以一個極具說服力嘅姿態，破場地紀錄時間揚威杜拜。

上次提到潘頓響舊年谷草煞科戰騎「獵寶勤」:「就算潘頓好落力韁繩推到上馬耳兼打足成條直路，『獵寶勤』都唔會跑快幾個馬位，甚至斷得仲快。原因係潘頓為咗減低11檔所帶嚟嘅影響，一出閘即搶前，早段騎足200米全場最積極，但都被逼出三四疊。入正直路只係跑兩步即內閃，鞍上人修正後再閃，馬匹身體語言顯示能量已燃燒殆盡，再逼匹馬都唔會跑快啲，甚至弄巧反拙逼到『爆偈』。」

日前上演嘅傑貝哈特錦標就係最血淋淋嘅反面教材，油王名下嘅「量時度力」出閘反應雖然唔及「浪漫勇士」咁sharp，不過跑咗幾十米就領先，對面直路愈走愈快，彎位最遠曾帶離10個馬位，去到最後200米開始力弱，撐到100米左右被「浪漫勇士」趕過後成隻散晒，鞍上人布宜學就算唔再力逼匹馬，但係已經太遲，最終導致不可挽回嘅悲劇。若果布宜學響200米見匹馬開始失速唔再逼匹馬，就唔會有依家結果，但就一定三甲不保受千夫所指。

龍年最後一戰想敲多次「光輝歲月」， 呢匹「好戰王」子嗣響中距離練好氣，響谷草攞夠轉彎經驗後，今仗大幅增程跑合性能嘅田草2000米，隨時出招。