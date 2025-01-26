【分秒在握】送歲賽快樂要緊

潘頓千呼萬喚之下終於打破全港頭馬紀錄，同樣來自澳洲的布文，近期表現飽受批評，應該差不多時候作反彈了。今次第4場直路賽的「快樂高球」，上仗初爭同程入Q表現出色，補中可期。

上季來港後主攻1400米的「快樂高球」，表現並不差，尤其季尾更在該程輕取「勇冠群英」。既然1400米有好表現，此駒踏入今季再攻同程亦非常合理，不過今季除了初出跑得一席無甚威脅的季軍外，緊接兩仗無論係1400米又或者谷中一哩，表現都令人失望，而羅富全亦安排此駒返從化重新做起。

上仗「快樂高球」抖了兩個多月復出，賽前3試大閘全部都走勢出色，因此縱使初跑1000米直路賽，臨場依然愈買愈熱成為大熱門，馬匹排偏外的10檔起步，本來形勢亦不俗，但開始加速之際，卻被前方「銀河勇士」阻擋，結果布文要先收慢再轉跑線，而同場前領的「綫路盈樂」已經全速衝刺，在極度劣勢之下，「快樂高球」仍然造出22秒2末段時間追回第2只輸半馬位，若非取位際遇欠佳，相信必然有更大威脅。

今次「快樂高球」捲土重來，難得同場有匹「時時歡欣」扯散票數，分頭不太乏味之下，絕對係博獨贏的最佳選擇。

■長風

第4場 2快樂高球 6時時歡欣

13鄉村樂韻 1美麗老撾