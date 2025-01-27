【賽馬以外】從化試閘睇咁緊　反而賽事先失暈？

究竟競賽董事小組有咩做嘅呢？馬迷除咗知道小組會罰吓啲騎師停賽外，對佢哋實際做啲乜，真係未必太清楚。咁其實佢哋又真係好多嘢做，平時晨操、試閘都要落嚟馬場當值，萬一有咩意外，都係第一時間通知佢哋，到咗賽日自然就要監察賽事，工作繁忙。

而喺尋日嘅賽後報告，大家都會留意到競賽小組會睇晒所有從化試閘嘅片段，仲要睇得好仔細同留心，如果唔係嘅話，都未必知道上周五潘明輝同梁家俊喺從化試閘互相格劍，梁家俊唔小心打鞭打中火車潘，然後火車潘又好似還擊咁打返梁家俊，結果潘明輝罰賽兩日。只係睇埋試閘片同埋啲相，潘明輝都係笑住還擊，同埋呢兩位華將關係一向唔錯，相信情況同鄭俊偉用馬簿掟落方嘉柏身上咁，大家只係老友玩吓，只係嗰次米高哥就唔使罰，而潘明輝始終係用鞭不當，無端端冇咗兩個賽日囉。

雖然呢單嘢，玩出火嘅機會都唔細，但騎師之間無端端鞭來鞭往唔好睇，同埋萬一出現咩意外就唔知點收科，就算係試閘唔係真正比賽，競賽小組罰潘明輝都係無可厚非，唔會覺得佢哋錯晒，只係比較嚴厲啫。不過，既然連從化試閘期間呢啲小動作都逃唔過競賽小組法眼，咁點解有時真正賽事啲礙眼鏡頭，反而草草了事？究竟係咪騎師口才好，令小組惟有將疑點利益歸於被告？定係有其餘考慮因素？筆者真係唔知道喇。

就好似尋日沙田賽事咁，有幾場賽事啲騎師發揮，唔少馬迷都覺得奇怪，好似「會長之寶」咁，以往跑1000米直路賽守外欄中後方，十居其九都係塞車收場，但廐侶「不可擋」跑到中間內閃，令「會長之寶」一步不蝕沿欄推進，最終輕鬆掄元，其中最搞笑係「不可擋」中段好似打手勢咁叫黃寶妮上前。咁最終小組都有問班德禮搞乜，班仔就話佢有時為咗防止啲馬內閃，都會有咁嘅動作，就係呢一問一答，大家平安渡過，馬迷滿唔滿意，又真係who cares？

至於今季表現嚴重跌watt嘅希威森，繼早排策騎「穿甲戰鷹」走死位，幾乎搞到自己跌落嚟後，尋日又有驚人演出，搞到馬迷眼都突埋，就係「萬事靚」嘅直路發揮，初段有空位唔攞出嚟，拉士打幾下虛鞭就算。咁小組又唔係睇唔到嘅，都有問番森仔搞乜，佢就話因為覺得個空位未完全出現，初頭冇點騎，拉士200米真係見到空位就全力催策！首先筆者覺得點解要咁被動，同埋就算等位都可以積極啲啩，之後拉士係咪全力策騎？呢啲就觀點與角度啦。

最後當然唔少得OK哥布文啦，如果尋日買咗「風再起時」位置嘅朋友，應該激到彈起，轉彎入直路明明拉咗出面，但又畀再出啲嘅「飲杯」壓住，跑到200米都仲有空位上前，但最後「馬上盈」、「飲杯」一出一入，布文立即收慢唔騎「風再起時」，幾乎拉住過終點跑第6名，賽後你以為小組會問吓布文點解咁早收慢，結果係問都冇問，唔激氣就假啦。

既然馬會依家咁多鏡頭，好多小動作都唔會睇唔到，從化試閘兩位騎師格劍都一目了然，騎師陣上有冇整蠱做怪，應該唔係太難發現啫，只係要罰一個騎師，係咪真係咁容易？你同我都唔會知。

■山無陵