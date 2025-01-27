賀歲賽六寶獎一注中派1500萬！三T預計派1800萬！

六寶獎$10一注獨中可獲$1500萬

周五年初三沙田馬場跑11場，馬迷當然想在新正頭發大財，幾項大彩池都有多寶，六寶獎預計一注獨中派彩高達1500萬元，三T則派彩1800萬元，至於尾場四重彩及四連環有多寶280萬元，各位可以刀仔鋸大樹，大發新年財！

想贏六寶獎，就要六環彩6場揀中全部跑第1名馬，今期正好熱門實力馬機會突出，可重視。第6場除了「舞林密碼」回配何澤堯再攻1400米要留意之外，蔡廐「競駿輝煌」剛同程上名，練者與潘頓攜手再爭賀年盃，秤先。

第7場「天天耍樂」改配苗傑美及排2檔好位，乃機會馬之一。「嘉應光彩」上回初次上陣，直路受阻亦撲近得第4名，熱身後進度更佳，同屬爭勝要角。

第8場香港經典一哩賽跑平磅，一對最高分馬賺晒，呂廐「包裝天將」剛剛得殿軍有餘未盡，潘頓接手戰力提升不少，至於希廐「球星」長勇且相當可靠，料有機會同「包裝天將」單打獨鬥。第9場東廐「快路」上季曾兩度展現凌厲後勁贏馬，今季也連場跑得接近，換上騎功出色的蘇銘倫，料可逼起馬匹最強後勁，排1檔易發揮。

第10場東廐「競駿先鋒」主動馬排1檔正晒，上次沿途在內欄擺前走，只敗於近况大勇的「真心傳奇」馬頸位得第3名，當銳馬力足補中。第11場柏廐「鈦易搵」近兩戰俱跑獲亞軍，距離勝門已近，今次換上減磅見習生黃智弘，也要提防。

三T$1800萬 頭關秤先深心星

今期三T預計一注獨中可獲1800萬元，頭兩關不妨吼實柏廐馬做重心！

三T頭關第5場四班1400米，柏廐「深心星」來港跑過4仗，名次愈來愈好，剛戰擺第2位主動走，只輸最後一步獲亞軍，今次配上年初三賀歲賽日經常有好表現的賀銘年執韁，排6檔要吼實。

三T次關第6場二班1400米，賀年盃，柏廐「舞林密碼」前仗重開勝門，證明健康無問題，勝後增程跑1400米，留後在外疊追一段接近，今次再攻同程，回配何澤堯也信得過，趁勇必盡拚，郭富城明星戰駒必欲大賽日再拉頭馬，鬥志可取。姚本輝剛周日也有排1檔的「陽光勇士」勝出二班賽，此場所派「堅又威」排2檔亦佳，三甲必選。

三T尾關第7場四班1200米，羅廐「天天耍樂」上次跟前得第6名不差，排2檔可視作三T尾關馬膽。文廐「騰龍四海」上仗正是配梁家俊贏同程，埋門再有拍跳工夫，操足用王牌再攻，也要留意。