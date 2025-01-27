尾場四重彩四連環有多寶250萬！

今次第6場跑賀年盃，另有兩場重要盃賽，分別為第4場百週年紀念銀瓶，以及第8場香港經典一哩賽，此場4歲馬經典賽事系列首關賽事，高分馬近況亦佳，潘頓選騎93分的「包裝天將」，買四重彩用佢做膽好穩陣。留意第11場四重彩及四連環多寶有280萬元，更加值得投注！潘頓此場為另一「包裝」系馬操刀，「包裝福星」全場唯一上仗贏三班賽，機會秤先。

第8場4歲馬香港經典一哩賽，共有14匹4歲馬角逐，呂廐「包裝天將」前仗配莫雷拉衝贏「球星」，兩駒上仗再鬥，「球星」順利補中，至於「包裝天將」改配希威森雖然只得殿軍，但末段追勢極強，難怪吸引潘頓揀騎。其實潘頓之前3度策騎「包裝天將」全勝，人馬合拍，今排6檔起步，捧獨贏之餘也可以做四重彩馬膽。

配腳方面，希廐「球星」近況當銳，剛戰在艾道拿胯下贏馬，有望保持水準。為了爭奪此盃，幾個馬房都刻意請來海外猛將為旗下馬主轡，不妨秤先伍廐配巴米高的「玩笑」、葉廐配蘇銘倫的「舉步生風」，以及羅廐配苗傑美的「壯志凌雲」。

第11場三班1400米，呂廐「包裝福星」已在潘頓胯下連贏兩場，上仗頂住亞軍「鈦易搵」衝刺，發揮出色，再睇該役季軍「有目共賞」再出已補中，反映賽績水準高，「包裝福星」用王牌再來，做四重彩馬膽正合。

配腳方面，柏廐「鈦易搵」趁勇捲土重來，當然不能掉以輕心。此外，特別留意蔡廐「安泰」、容廐「不同世界」及姚廐「一定掂」雖然上仗只贏四班，但今次在三班順序排在2檔、4檔及5檔起步，條件極佳也要吼實。