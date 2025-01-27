馬主蘇初三生日　友福系再次賀年兼賀壽？

年初三跑馬，帶吉利意思的馬名格外吸引，馬主蘇永強在前年同日贏過「友盈友福」，今年名下「喆喆友福」、「帥帥友福」及「年年友福」均配合而來，望新春揚威！至於桃花團體馬主早年曾有「桃花盛」於年初三跑獲殿軍，今年隨時順利「桃花開」！

鄭俊偉旗下馬向來好鬥志，練者說話亦夠真，因此贏得很多友誼，馬主蘇永強正是其一，「友福」系馬現時養在鄭廐也交出不俗成績，今次3匹「友福」系馬配合於新春及馬主初三生日進攻，決心不用懷疑！

第2場四班1200米，「喆喆友福」上季至今只出賽3次，今季經熱身一仗後即取得進步表現，於湯普新胯下跑獲亞軍，人馬捲土重來，表現值得期待。留意馬主蘇永強曾表示欣賞來港日子尚淺的騎師湯普新，今次特別日子，此子也再為3匹「友福」系賽駒主轡，第3場的「年年友福」及第9場的「帥帥友福」俱在其胯下贏過，「年年友福」季初配湯普新跑泥地一哩共取1冠2季，成績不俗，最近增程跑草地及泥地卻表現平平，今次重返田草一哩角逐，其實此駒前季贏過同程，有分頭值博。

第4場G3百週年紀念銀瓶1800米，東廐「桃花開」上仗跑田草2000米重新上名得季軍，熱身充足後表現進步，今次出戰勝途可再提升威力。