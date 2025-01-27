7度捧盃冠同儕！蔡約翰孖潘頓再賀年！

本周五沙田馬場跑11場，年初三賀歲喜氣洋洋，當日除了編有香港經典一哩賽及G3百週年紀念銀瓶之外，尚有第6場舉行最應節的賀年盃，睇番上年此盃由蔡約翰與潘頓攜手合作的「紅運帝王」摘下，今年此對騎練再有「競駿輝煌」作衞冕戰，另外蔡廐全日布強陣，好似「安騁」、「美麗之光」及「宸居武士」等，不少都是實力馬，揀幾匹蔡廐馬買獨贏過關隨時豐收。

周五年初三第6場二班1400米賀年盃，蔡廐自購馬「競駿輝煌」上季首季服役已取2W，今季則如一眾廐侶般慢熱，頭4仗俱表現平平，但熱身足夠後即恢復威力，上次跑獲亞軍重新上名，睇番該仗從後趕上，僅敗於今次列陣第8場香港經典一哩賽的「球星」半個馬位，走勢相當出色。今次初戴眼罩之餘，賽前於從化試課草閘操足，補中決心甚大，繼續用潘頓執韁，排6檔亦易發揮，可予信賴。

第4場三級賽1800米，百週年紀念銀瓶，蔡廐「安騁」11月曾捧走婦女銀袋，而上仗12月在香港瓶面對強勁外敵，末段鬥衝跑獲殿軍，名次乃眾港隊代表中最佳，此役水準極有保證，相信「安騁」戰力已跨進一大步。今次與上仗相隔個多月，有助養回體力，目標放在三級賽，當然有能力爭盃，加上得到潘頓垂青策騎，機會可想而知，獨贏可捧。

第5場四班1400米，「神馳」季內已兩度殺入Q腳，剛戰第2名只輸頭位，本身締速已快，站近勝門之馬繼續用布文執韁，人馬已建立默契，絕對有力補中。第7場四班1200米，初出的「宸居武士」出動王牌可見重視，來港後試過7課大閘，成熟程度已及八九分，血統及腳法宜跑短途，初出跑1200米可靠。況且「武士」系馬素來急攻，不少頭幾仗都能交出好成績，交由賀銘年執韁，若有分頭更值博。

第10場三班1200米，「美麗之光」乃典型蔡廐優質PPG，出道3戰已取得1冠1亞，剛勝後再出跑谷草仍得第2名，現時狀態大勇，今賽前再試課田草閘操勇轉場，戰意旺盛信得過。