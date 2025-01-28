潘頓只係欠呢場經典一哩！

蛇年初三賀歲賽，其中一個焦點是4歲馬經典賽事系列首關香港經典一哩賽，呂廐「包裝天將」剛戰梗頸四，今仗重配潘頓務必一雪前恥。潘頓是目前唯一一位盡攬所有分級賽的騎師，而在4歲馬經典賽事系列的3關，他也贏過香港經典盃及打吡，唯獨未贏過香港經典一哩賽，故恨贏之心不言而喻。

第8場香港經典一哩賽，雲集了一眾4歲精英對壘。「包裝天將」跨季3連勝一直由潘頓主理，接住兩仗因為未能造磅，改由希威森與客串的莫雷拉執韁，起初幕後以為潘頓會騎「嘉應高昇」出戰香港經典一哩賽，為方便部署上場重召希威森效勞，隨着「嘉應高昇」表明專攻短途大賽，潘頓因緣際會下人馬故劍重逢。

「包裝天將」回配潘頓信心指數大增，再遇頭號對手「球星」，上仗雖於競駿會盃被擊敗得第4名，但只負個半身位，反映評分仍具上升空間，況且今場大賽有8駒曾經由潘頓騎過，當中連同「球星」有5駒更曾由他勝出，可謂知己知彼。

4客串騎師加入戰團

至於今場加入戰團4大高手，攤分潘頓曾贏過之實力馬，巴米高重臨為「玩笑」效力，上場於競駿會盃跑第3，馬如其名，進一步確認能力絕非「開玩笑」；另外由蘇銘倫出戰之「舉步生風」，上場負重磅初跑一哩考驗氣量，正好為今場出擊準備就緒。

澳洲幫人馬方面，薛恩騎「開心寶寶」排大外檔，機會或會打折扣，但新婚跟隨夫姓之維省一姐苗傑美，過往曾夥拍「遨遊氣泡」爆冷揚威香港經典一哩賽，今次重臨舊地為羅廐「壯志凌雲」掛帥。此駒近仗試準一哩氣量，而且一再受制於不利形勢依然輸得接近，底牌未揭，或會成為潘頓爭標另一攔路虎。