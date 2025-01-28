希斯：我唔擔心球星一哩長力

香港經典一哩賽將於週五（1月31日）在沙田馬場舉行，兩屆香港冠軍練馬師大衛希斯將派出「球星」參賽，盼可第3度揚威此賽。

目前第2度在港從練的大衛希斯於1999年憑馬佳善主策的「好跑得」首次攻下此賽（當時稱為香港打吡預賽），其後再於2001年憑戴勝策騎的「魅力之城」第2度摘桂。

「球星」在港服役以來16戰5勝，現時評分高達93分，與呂健威麾下的「包裝天將」同屬今屆香港經典一哩賽評分最高的參賽馬。「球星」上仗於1月12日出爭第二班競駿會盃1400米奪魁。

大衛希斯說：「我對馬兒（『球星』）十分滿意。我認為上仗（1月12日）大概是各場前哨戰中最難應付的一戰。馬兒也曾在另一仗跑獲亞軍，那場比賽同樣艱巨。我毫不懷疑馬兒可應付一哩途程，也認為牠可在一哩賽交出甚佳表現。」

「馬兒出賽經驗豐富，牠的跑法也反映牠適合跑一哩，但我留待今仗才讓牠跑此程。此前我想過一直讓牠跑較短途程，因為壓力會少一點，但現在我們會安排牠增程角逐。」今仗續交由艾道拿策騎的「球星」，將自第10檔起步。

另一方面，上季香港冠軍練馬師呂健威則會派出4駒強攻今屆香港經典一哩賽，分別是「包裝天將」（潘頓）、「開心寶寶」（薛恩）、「龍之輝」（蔡明紹）及「百賀飛駒」（何澤堯），盼能繼2020年憑「金鎗六十」揚威此賽後再次奪魁。

「包裝天將」近仗均排外檔出閘，今仗將自第6檔起步。

呂健威表示：「馬兒（『包裝天將』）進度良好。從牠至今的表現來看，我當然預期牠會成為爭勝要角，且看牠今仗表現如何。我認為馬兒現時有力應付一哩途程，牠跑來更為放鬆，每仗均持續有一點進步。希望牠能交出佳作。」