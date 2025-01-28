伍鵬志爭賀年盃　飛鷹翱翔用黃寶妮因為...

農曆新年賽馬日將於週五（1月31日）在沙田馬場舉行，練馬師伍鵬志將於當日焦點賽事之一的賀年盃雙龍出海，冀能在此項大賽中首奪冠軍。

兩匹伍鵬志的賽駒均交由女將執韁，當中「飛鷹翱翔」由見習騎師黃寶妮策騎，而來港客串的騎師苗傑美（前稱賈傑美）則為「晨曦儷人」效力，力爭冠軍殊榮。

「飛鷹翱翔」同日也有三級賽百週年紀念銀瓶1800米可供選擇，但伍鵬志最終捨難取易，並以「飛鷹翱翔」的首本途程為考慮，最終決定在賀年盃出擊。

伍鵬志說：「『飛鷹翱翔』以1400米途程最首本，而且相比起同日的三級賽，賀年盃始終較易應付，亦由於馬兒須負重磅，所以我決定以可減10磅的黃寶妮策騎牠。」

「『飛鷹翱翔』今季更進一步，在此班賽事的陣上演出更為準繩。週五的一役牠將如常採取前置跑法。」伍鵬志續說。

與此同時，今季已在跑馬地3勝頭馬的廄侶「晨曦儷人」，將力爭在賀年盃中取得牠在沙田的首場勝利。出自父系「重要證人」的「晨曦儷人」，將於週五之役升班作賽，並首次增程角逐1400米。

伍鵬志說：「『晨曦儷人』已證明在第三班賽事的份量，我想藉今次機會一試牠在沙田角逐較長途程的實力。」

「最初我本擬以巴米高為『晨曦儷人』執韁，但由於馬兒只須負116磅，我便決定交由苗傑美這位輕磅女將策騎，今仗『晨曦儷人』沿途將會跟隨廄侶『飛鷹翱翔』競跑，希望兩駒屆時均有好演出。」伍鵬志續說。