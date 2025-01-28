勁過東莞仔跨欄！成哥跨過一關又一關！

練馬師沈集成素有鐵人成稱號，皆因佢擁有鋼鐵一般嘅戰意，魄力仲勁到得人驚，行內個個都知，呢位阿頭晨早第一個返馬房、最後一個走人，成班手足真係服晒佢。仲有，成哥定下目標，就大無畏勇往直前，先扶鎮倉寶「浪漫勇士」登上馬王寶座，之後更四出遠征唔甘心做沙田山寨王，結果連勝澳洲、日本及杜拜3地G1，遲啲仲話想衝擊杜拜世界盃泥地G1，香港馬迷真係發夢都諗唔到，有港馬再挑機呢場大賽，但以「浪漫勇士」現時勢頭，真係贏埋都未定。

成哥仲有一個願望，就係最想一償冠軍練馬師Title，恩師愛倫遠征做到嘅嘢，成哥已經做到晒，但係愛倫做過3屆冠軍，作為徒弟當然希望緊隨其後、光耀門楣喇，今季機會堅係到喇，剛周日送歲賽，沈廐憑「華麗再勝」贏到第29W獨霸榜首，馬季仲有一半賽期，成哥可唔可以做番次冠軍呢？當然喇，「浪漫勇士」遠征夢未圓，成哥同手足要兩邊兼顧係有難度，但依家萬事俱備，就睇手頭一批質新馬谷唔谷得起喇。

年初三賀年賽，此路人馬有兩匹叫胡，第7場「城中勇士」愛爾蘭馬跑夠晒，上次走咗入內欄追跑第6唔差，今次有機會，另外第10場頭3仗全勝的「包將猛將」，就返番去最佳路田草1200米，都有望撥亂反正，睇吓成哥新春係咪又有溫拿，繼續響獨霸榜首喇~