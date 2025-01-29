【分秒在握】恢復從化相片各方皆贏

新正頭年初一，先祝各位讀者馬運亨通，萬事如意！雖然一直以來筆者對於馬會措施的批評都不遺餘力，但大年初一，都係講吓好聽說話，讚一讚馬會。早年疫情改變了不少事情，連帶馬會一直有提供的從化相片亦中斷，但復常以後，其實遲遲未有回復供相片予各大傳媒，這就令到廣大讀者亦受到影響，畢竟一眾晨操專家講到心儀馬匹如何壯身、毛色如何光鮮，馬迷都無從看見，就算上馬會網頁看試閘過程，各匹馬一來在跑動，二來顯示的大細有局限，始終難與馬匹圖片作相比。經過一輪努力之後，馬會近日已恢復提供從化相片，一眾報章甚至網媒亦可以重新刋登從化馬匹試閘相，當真屬德政一舂，順道亦感謝有關部門肯聽取傳媒的意見。

銀亮奔騰爭分心切

蛇年第一匹推介信旺勢馬房，游達榮旗下「銀亮奔騰」連番追近，今次在經典一哩賽請纓無路轉爭三班一哩，以此駒一而再追得近的走勢，加上爭分心切，必然不會作保留，馬房出埋王牌確保列正選，戰意可嘉。

再者，「銀亮奔騰」以往3次上陣清一色配田泰安，結果近兩仗都因為排外檔而留得太後以致後上不及，今次換上潘頓，雖然都係排外檔，但騎者其中一招，就係將後上馬擺得較前而能夠將後勁保留，看看剛戰「陽光勇士」及「元朗精英」都係最佳例子，且看今戰又能否將「銀亮奔騰」潛力釋放？

■長風