蛇年一團和氣　梁家俊力爭賀歲賽5連勝

年初一同各位讀者拜吓年，祝各位馬運亨通，當然身體健康更重要，華人大節日，當然希望一班本地騎練初三賽事都可以得心應手，而呢句賀語對於梁家俊近年賀歲賽嘅表現，都可以最應節，原來現役騎師之中，就只得佢，連續4年賀歲賽都有馬贏，強如潘頓都有斷纜嘅時候。

2021同2022年兩屆賽事，梁家俊分別以「龍戰士」同「健康美麗」贏馬，2023年更憑「神舟時代」同「彩虹千里」起個孖，去年疫情後復常第一個農曆年，再憑羅富全旗下嘅「遨遊武士」，繼續保持呢個優良傳統。

雖然梁家俊早前從化試閘同潘頓輝格劍，後者更要罰停賽，不過兩位都係無心之失，好快就響自己社交媒體，同大家分享，Post師兄弟一齊食飯開心照片，踏入蛇年一團和氣，以和為貴，兩位華將踏入蛇年，下半季成績仲有好多上升空間。

既然Derek賀歲賽咁好成績，呢次賽事梗係要優先留意，除咗騎「但求開心」爭香港經典一哩賽，同六爺今次嘅合作，「亮寶」、「知足常樂」、「誠好運」，再加埋力爭連捷「保羅傳奇」，呢手重兵，睇嚟大有機會為騎練於賀歲賽延續勝勢。