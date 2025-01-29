藍營7歲遠征專家　今年再次來港成數高

「桀鷔之戀」去年來港捧走遮打盃，當然期望今年可以再次目睹此駒丰采。

高多芬近年响英、法兩地經典大成績，當然未算標青，而佢哋名下嘅「桀鷔之戀」，都可以講係近兩季嘅招牌貨，不過呢匹馬嘅賽績就好奇怪，贏遍海外無敵手，但偏偏於英國本土，至今就仲未出現G1頭馬，證明佢嘅級數。

以「桀鷔之戀」去年來港跑遮打盃，當然對手級數距離太遠，佢呢場頭馬都無乜代表性，但來港之前贏杜拜司馬經典賽，而最近一仗頭馬，更加揚威美國育馬者盃草地大賽，呢個CV絕對係能力嘅保證。

由於本身係閹馬，既無配種能力，所以「桀鷔之戀」即使同「浪漫勇士」都係一様7歲，藍營將會繼續安排呢匹馬今年繼續於海外爭功，至於新一年嘅部署，中東行程已經敲定，將會一如去年一樣，將會再戰2月15日於卡塔爾舉行嘅G3酋長錦標，然後就劍指新一屆杜拜司馬經典賽，力爭蟬聯兩項賽事。

由於「桀鷔之戀」去年11月選擇咗跔美國育馬者盃，放棄咗12月舉行嘅香港國際賽期，而就去年嘅部署，中東行程之後，就係來港出戰遮打盃，對於今年會否來港，艾柏賓接受英國傳媒訪，亦話成收好高，大家就不妨拭目以待，期望可以見到「桀鷔之戀」今年再次訪港。