衞冕百週年紀念銀瓶　觔斗雲要具備馬王級數?

年初三賽事，三項錦標場合，焦點當然落在一班4歲新星，角逐嘅香港經典一哩賽，不過仲有一項國際三級賽百週年紀念銀瓶，11駒作戰嘅均勢場合，其實都相當有睇頭，而呢項賽事，去年就響賀歲賽前一星期嘅日賽舉行，今年再次撥埋於賀歲賽一併舉行，大大提高賽事氣氛。

呢場1800米G3，姚本輝旗下「斛斗雲」，原來係以去屆盟主力爭衞冕，而廐侶「直線力山」於去屆賽事仲未轉倉，於布文胯下直路搵位欠順，後上不及，只係以3/4身位不敵跑第3，姚本輝今屆賽事叫兩飛，冧莊機會當然被睇好。

當然以目前精英行列之中，似乎除咗「浪漫勇士」、「嘉應高昇」同「遨遊氣泡」三頭馬車，跟住嘅對手實力斷層都幾大，只能淪落响二、三級賽等機會，正如呢一場國際三級賽，都可以講係好多參戰馬視為爭取成績嘅遺材賽。

究竟輝哥兩匹馬機會係點，以百週年紀念銀瓶嘅往績，自1984年創辦至今，數據話你知，歷來只得一匹馬可以成功衞冕，亦係呢場賽事升格成為國際三級賽之後，就只有前香港馬王「時時精綵」，恃其級數大恰細，連勝2019、2020年兩屆賽事。如今「斛斗雲」想要衞冕，莫非真係要具備馬王級數，先至可以成事?

對比起「斛斗雲」上屆艾兆禮孭115磅贏馬，今次磅位上已經升至126磅，既然均勢場合，要添食就加咗難度，反而蹄下敗將「直線力山」既然上屆輸際遇，踏入今季由艾道拿接手，仲未有佳作，上場跑香港盃當然敗不足辱，呢次轉番曾經贏馬拍檔何澤堯，錦標場合各為其主，後駒如今降呢再戰賺級數，輝哥以呢匹爭冧攤，一啲唔出奇。