歲晚收爐直落過三關　蛇年賀歲賽繼續捧佢場....

講到龍年壓軸表現強勢嘅馬房，肯定非文廐莫屬，龍年臨尾5次賽事，4次有馬贏，連埋送歲日賽，梗加係直落過三關，之前兩次，先有「金主」、「錶之宇宙」起個冷孖，夜賽「都靈勇士」都好和味，去到龍年送歲日賽，就以「元朗精英」熱門贏馬，嚟個大團圓結局。

跨年嚟到蛇年賀歲賽，對於文廐肯定更有追捧之道，唔單只係連勝氣勢強勁，以練者於年初三賀歲賽嘅表現，絕對係信心保證，踏入2020年之後，直落5屆賀歲賽，並無騎練可以贏到足，文家良贏咗其中4屆(2021年除外 )，已經係最標青一位，近三次賀歲賽都有頭馬見面。

由2022年以「健康美麗」攞頭綵，2023年以「電子兄弟」、「縱橫十六」起孖，到去年2024年「荃程路通」，更巧合就係三年都係以五班頭馬見面，不過今年唯一一場五班賽，文廐並無馬匹參戰，但精兵部署下，兩匹打王牌出戰馬，依然值得睇好。

新勝嘅「騰龍四海」原裝人馬再來，戰意唔使講，仲有另一匹轉戰一哩「綫路神驊」，上場艾兆禮跑1400米，沿路一直見騎者畀住走，但末段騎番上嚟亦只係輸個幾身位，睇嚟都有加程必要，馬房賀歲賽往績，再加上跨年旺勢加持，今場大檥遮蔭有分頭，不失為值得捧場嘅賀歲佳品。