大哥大叫到無托手踭　法國幫力撐一呼百應

年初三來港客串四大高手之中，巴米高同蘇銘倫就分別受聘於伍、葉兩廐出戰大賽場合，不過較特別，就係兩位高手，不約而同都為告東尼效力，其中巴米高就會替大哥大嘅「當年情」出爭百週年紀念銀瓶，而蘇銘倫就會接手「快路」。

向來歐洲騎師來港客串大賽，都唔會好似啲澳洲幫，極力爭取任何上陣會，對佢哋嚟講，只係隨性而為，有人搵到幫手，都要睇吓有無交情，先至肯答應，但以告東尼嘅江湖地位，佢想搵幫手，真係好難有人肯Say No，更何況告東尼從騎前赴歐洲發展，法國係佢成名地，所以佢個名響當地馬圈，都係家傳戶曉，所以大部分成咗名嘅法國騎師，以大哥大嘅淵源，點都會有同佢哋合作機會。

當中蘇銘倫對上一次合作，就係前一年為「加州星球」出戰香港一哩錦標，表現就麻麻哋，但與巴米高更加係久違了嘅合作，於2018年香港國際賽檔期，合作過兩次，都係無功而還。

今次搵到巴米高於盃賽效力，雖然告東尼出馬4件，但「桃花開」、「又龍串鳳」，都要蝕分蝕磅，人手調動搵輕磅輕師遷就，嫡系艾道拿同巴米高就分擔咗兩匹較重磅嘅坐騎，而「當年情」難得有呢位高手接棒，睇嚟大哥大部署，都絕非無的放矢。

仲有就係「快路」，後上被動跑法，連最夾嘅楊明綸都發揮一般，所以告東尼搵到神級高手壓陣，呢個矚目配搭，交代心態都好明顯。