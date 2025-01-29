首戰賀歲賽　黃寶妮可以做財神？

年初三賀歲賽，見習騎師黃寶妮在高手雲集日子，仍有請纓機會，小妮子去年返港發展，表現循序漸進，展望下半季，期望一如今戰坐騎「飛鷹翱翔」般飛得更高更遠，適逢角逐1400米賀年盃，這位女將憑一股勇往直前鬥志，有望力爭蛇年首勝，打響頭炮。

今年首次參與賀歲賽的黃寶妮，剛於龍年送歲賽憑韋廐「會長之寶」爆冷贏馬，而這場頭馬更是別具意義，喜見小妮子一改季內靠放或跟前贏馬之單一跑法，能夠將坐騎稍留衝刺後上贏馬。韋達賽後亦指出沙田直路賽對見習騎師而言，並不是一項簡單任務，而她一再於這項途程先後以放頭及後上跑法突圍而出，騎技方面已有很大進步，下半季續有受讓10磅優勢，必然可大派用場。

中華威威歷史重演

蛇年首戰，見習生黃寶妮縱使只得兩匹坐騎，依然有憧憬必要。列陣第2場四班1200米的「中華威威」，9歲馬成為馬房爭分重要籌碼，季初以快打慢已經取得兩捷，目前實力居於四班雖非突出，惟馬房保養得宜，今次評分持續下調，再有黃寶妮減磅加持，上季賀歲賽由鍾易禮於五班同程爆冷攞頭彩，如今勝途出擊顯然志不在小，鞍上人採取主動，依然不容忽視。

至於列陣賀年盃之伍廐「飛鷹翱翔」，伍鵬志知人善任，季內充分利用黃寶妮減磅擅放優勢，曾為「辣得金」取得1冠1亞佳績。「飛鷹翱翔」性能同屬放頭一族，上仗於G3華商會盃偷襲失手，僅敗於實力分子「手機錶霸」蹄下，今仗返回二班作賽，示人以弱換黃寶妮減磅爭盃，練馬師擺明有心造就，且看黃寶妮能否延續跨年勝勢，於蛇年賀歲賽旗開得勝？