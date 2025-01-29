客串騎師賀歲賽做視帝視后

賀歲賽客串騎師陣容鼎盛，4位冠軍級騎師將客串一天，薛恩與巴米高已屬來港跑大賽常客，亮點落在剛為人妻之苗傑美及蘇銘倫崔護重臨，除了參與香港經典一哩賽，兩人外線坐騎俱有睇頭，苗傑美與姚本輝再續前緣，蘇銘倫除獲葉廐力撐之外，與東黎兩廐亦有合作，兩人有望交出頭馬。

苗傑美（前譯賈傑美）早前與苗康文成婚跟隨夫姓，今首度以苗傑美之名重臨客串，去年初來港客串一天，但追溯苗傑美上次在港贏馬於2023年1月29日起孖，當日正是為姚廐「遨遊氣泡」爆冷揚威香港經典一哩賽，今次重臨為羅廐「壯志凌雲」出爭這項錦標，但姚本輝趁此機會，提供頭場坐騎「全神貫注」再續前緣。

雖然「全神貫注」今季轉戰谷草成績一般，現時評分下調至32分，比起上季贏馬評分35時還要低，復見有利形勢，埋門由梁家俊試大閘早段領放，末段按韁示人以弱，今次返回贏馬田草場地，即使縮程跑短途1200米，騎練今仗再次攜手，鬥志毋庸置疑。

早已被香港馬迷視為偶像級之蘇銘倫，對上一次返港是2023年國際賽，為東廐「加州星球」出戰香港一哩錦標，但就對上一次贏馬，比苗傑美更久遠，是疫情期間在港客串，於2021年2月14日憑沈廐「弗雷」與「博愛友威」起孖，如今事隔4年重臨香江披甲上陣，相信馬迷更加熱切期待神蘇精彩演出。

四季醒1400試準

蘇銘倫今戰除了策騎「舉步生風」出戰香港經典一哩賽，論機會固然是一路奇兵，更難得再與告東尼合作第9場「快路」，排1檔形勢有利，可望後上將對手一網成擒。尚有尾場「四季醒」亦要留意，與黎昭昇這個嶄新組合，馬匹上場於1400米試準，馬房強配求表現，也是不容忽視。