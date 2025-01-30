【分秒在握】借力打力確高招

一直以來，馬會都係將每口孖T的多寶彩金，順延至下一次賽日的同一口孖T，例如日馬第2口孖T有30萬多寶，則會冧落去下次日馬的第2口孖T，夜馬則會冧落去夜馬，餘此類推，而且同一政策已奉行多年，未有改變。不過今季中階段，馬會突然改變政策，將每口孖T多寶收起，百川匯河之後，再集中放在某個賽日某口孖T身上，如是者，將很多個幾十萬變為幾百萬，而且大多放在最後一口孖T身上，變成平平無奇的一口孖T投注額倍升。這一招四両撥千斤的確高招，因為本金根本就係馬迷輸掉的注碼，如今堆沙成塔成為多寶，而馬迷見有多寶，自然踴躍下注，而且放在最尾一口孖T，要追數者自然樂於下注，贏開的亦不介意錦上添花，要知道孖T抽水25%，$1,000萬的投注額就抽水$250萬，借力打力增加投注額，最終大贏家始終都係馬會。

光明傳承四班夠惡

今次第3場四班1600米，想一博葉廐「光明傳承」，上季尾初落四班跑1600米，即爆出99倍大冷門，今季積極減分後，上仗回師四班又追得近，試準後捲土重來，而且又有蘇銘倫之助，有分頭何妨一博？

■長風