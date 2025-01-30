杜拜世界盃報名出爐　全球佳駟傾巢而出！

杜拜美丹馬場將會在4月5日舉行杜拜世界盃賽日，而杜拜賽馬會日前已公布杜拜世界盃報名名單。1月24日贏得杜拜傑貝哈特錦標的香港馬王「浪漫勇士」亦在名單之列，此駒仍未落實參與杜拜世界盃，仍待跑畢沙特盃後再作打算。

而這場杜拜世界盃獲入選的仍有不少強手，當中包括去年杜拜世界盃盟主「月桂河」(Laurel River)，「月桂河」於1月24日捨難取易，出戰1600米三級賽防火線錦標，結果衝線前被「帝金」趕過，以短馬頭位見負，且看此駒復出熱身後狀態會否循序漸進。

另外，東京大賞典冠軍「青春永駐」去年先後攻下沙特打吡、阿聯酋打吡，今年有份報名杜拜世界盃，與強手一決高下。日本代表仍有「盈寶奇嶽」、「野田分位」。

去年有份遠征日本盃的「歌利巨人」(Goliath)，馬主John Stewart一向樂於遠征世界各地，以此駒去年英皇錦標的佳績，今年自然亦想報名參與這場全球最高的賽事，至於美國育馬者盃經典大賽盟主「寶礦獅山」(Sierra Leone)、去年遮打盃冠軍「桀驁之戀」(Rebel's Romance)都有在名單之上。