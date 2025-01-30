【分分制勝】楊明綸+內檔　搏殺「應」棍！

各廐的練馬師團體馬，季內整體成績一般，暫時只得文廐「良駒好友」贏過兩W，其餘都未有頭馬見面，希廐「友愛心得」與蔡廐「鐵金剛」各獲2P尚且不差。今期蛇年大年初三賀歲賽，總共有4匹練馬師團體馬登場，包括第2場沈廐「逍遙人生」、第3場葉廐「光明傳承」、第7場沈廐「嘉應光彩」與容廐「肥仔精神」，除了「逍遙人生」進度略遜之外，餘下3駒最近狀態已漸入佳境，有能力為馬房省靚招牌。

第7場四班1200米，「嘉應光彩」馬主為23/24大衛希斯練馬師賽馬團體（2），因為當季希斯還有一匹團體馬「友愛心得」，故此「嘉應光彩」以（2）作識別。「嘉應光彩」與「友愛心得」雖然馬主不相同，但一樣擁有不俗潛力。「嘉應光彩」只屬自購新馬身份，不過抵港後試閘有睇頭，初出即被捧成2.3倍大熱門，可惜末段重重受困，基本上從未真正望空衝刺，七、八分力就追回殿軍，計走勢仍然可觀，現時續評52分，肯定大把水位。

「嘉應光彩」首戰失利，隨即再往從化打磨，個多星期後已重新快跳，當日與「火焰閃爍」拍試，廐侶先行引導，「嘉應光彩」末段移出望空，立即加速追近，反應凌厲。到1月20日，「嘉應光彩」再以草閘考驗，該課閘由湯普新代操，結果以頗輕鬆姿態掄元，盡顯超級本色。

由於今仗潘頓選騎黎廐的「怡昌光輝」，故「嘉應光彩」改由楊明綸掛帥，表面看配搭轉弱，但翻查資料，楊明綸季內所勝10W，當中7匹頭馬排1至3檔，證明他出策內檔馬發揮最有把握，「嘉應光彩」有運抽1檔起步，肯定可以盡慳腳程，形勢大好，加上有「怡昌光輝」在陣，令到賠率可能更佳，博彩價值高。

■明治朗