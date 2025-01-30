【香港經典一哩賽】潘頓解開揀騎包裝天將之謎

潘頓幾乎贏盡本港各項大賽，卻未曾揚威香港經典一哩賽，他將於周五夥拍「包裝天將」出爭此項大賽，期望能一償宿願。

潘頓歷來15次出爭香港經典一哩賽，至今仍無功而還，先後夥拍「蒜頭仔」（2013年）及「喜蓮勇感」（2024年）勇奪此賽亞軍，也曾策騎「信利多」（2014年）、「美麗傳承」（2017年）及「包裝必勝」（2023年）取得季軍。

潘頓3度策騎「包裝天將」，全數勝出。對於為何決定選騎「包裝天將」，潘頓解釋：「首先，我已與馬兒多次合作，所以十分了解牠。我向來對馬兒有很高的評價，而呂健威也是出色的練馬師，一直能讓麾下賽駒交出好表現。我與馬主合作十分愉快，而馬兒往績優異，也是陣中評分最高的賽駒之一，我認為這一點在角逐平磅賽時同樣重要。所以，馬兒已具備許多爭勝條件，我也認為牠能應付今仗途程，看來頗具勝望。」

潘頓周五也會策騎「安騁」競逐三級賽百週年紀念銀瓶，他說：「要大幅縮程角逐總是不容易，但馬兒在上仗後已休息了一段頗長時間。我最近曾策騎牠試閘，牠的表現相當出色，動作十分流暢，讓人感覺牠的精神狀態良好。蔡約翰目前手風正順，而這也是馬兒的一項優勢。」