【張基焦點】安遇回勇有得揮

大年初三賀歲戰，先祝各位讀者旗開得勝，龍馬精神，萬事如意！賀賢近期成績明顯有改善，今期與田泰安合作3駒，不乏邊線角色，「安遇」近況回勇卻減分已多，今次跑三級賽負磅輕夠爭；「威力勇驥」則抖夠縮回跑1200米，變身不奇。另外，「銘記知友」今趟做足工夫增程強配潘頓，部署並非無的放矢。「嘉應光彩」上仗際遇欠佳才輸，即使改用楊明綸，也有權補中。

第4場三級賽1800米，百週年紀念銀瓶，「安遇」於上手文家良馬房時演出不俗，只是搏得多，上季尾開始轉沉，今季加盟賀賢馬房後，經過一輪熱身後，狀態慢慢開始轉靚，上仗谷草1800米留得太後，仍追至殿軍，現時評分在三級賽不用負重磅有優勢，今次更抽2檔好位，可起作用。

第1場五班1200米，「威力勇驥」型格吸引，上季尾進行閹割手術後，曾於此程跑第5名輸4個馬位，翌仗則因意外勒避落敗，今季復出先跑泥地，然後卻增程跑1400米及谷草一哩，今次終於回師1200米，早前加眼罩試大閘走勢好，月初卻因右前腿不良於行退出，但只停課幾日，之後再試大閘，埋門無快跳問題不大，今次抽好檔，值得留意。

第3場四班1600米，「銘記知友」上季3歲時已經展現能力，款頭不俗，曾於1400米追近，今季試了很多課閘才上陣，剛戰跑1400米只是熱身，走勢不差，復課再有兩課大閘，目標是今場一哩，強配潘頓出戰必有鬥志，可以看好。

第7場四班1200米，「嘉應光彩」剛戰初出走位一般，仍撲上得殿軍，復課再試大閘走來大把在手，操練積極，潘頓唔騎改用楊明綸，鬥志不減，抽1檔形勢有利。