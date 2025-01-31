【戰況R8】蛇年祝願成功　霍宏聲廖康銘在港首勝大賽！

4歲馬經典系列賽開打，首關香港經典一哩賽由14匹4歲精英角逐，結果只評79分嘅「祝願」喺霍宏聲胯下勝出，佢與練馬師廖康銘首次勝出呢項錦標，兩人亦喺第一次喺香港勝出經典賽。今場跑第2名為薛恩「開心寶寶」，潘頓大熱門「包裝天將」跑第3，第4名為蘇銘倫「舉步生風」。

賽後，廖康銘表示對「祝願」有信心，上仗顯示此駒跑到一哩，佢盡力幫隻馬保持最佳狀態，過去一個月維持以往嘅操練手法，試閘走勢好，所有嘢都好順利，而「祝願」胃口亦有提升，愈跑愈進步，好有鬥心。「祝願」上場失利係因為受阻，而霍宏聲今場跑得好好，馬匹喺沙圈都好穩定，賽前預計潘頓會跟住「祝願」跑，直路見到「包裝天將」直追「追願」都嚇一嚇，好彩最後都贏到，馬房手足都抵讚。

廖康銘笑言如果之前「祝願」衝閘，霍宏聲捉唔切隻馬嘅話會係另一個故事，因為如果贏唔到嗰場，可能會唔夠分跑經典一哩。「祝願」下次會跑四歲系列次關1800米經典盃，根據返隻馬今日嘅走勢，練者仍為絕對有機會。而廖康銘之前喺澳洲曾經訓練Shadow Hero（來港後改名為「包裝永勝」）澳洲打吡三冠首關蘭域堅尼，今次再贏四歲系列首關，覺得好特別。

馬主車曉紅與唐獻芳表示非常開心，「祝願」短短半年進步咁快，由四班起步到依家贏埋香港經典一哩賽，完全冇諗過。「祝願」體型細小，體重唔夠一千磅，但好有鬥心，依家對之後兩關4歲馬賽事增添信心，但都明白之後兩關對手甚強，希望愛駒繼續展現鬥心就好。而將「祝願」交畀廖康銘訓練，係認為練者好細心，每次晨操完都匯報得好詳細，依家贏到重要大賽，大家同樣分享喜悅。

第8場賽果：11-3-1-5

二重彩賽果：11-3(最後賠率247)