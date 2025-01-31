霍宏聲：今日贏經典一哩　令我記起爸爸匹甜橙！

農曆新年賽馬日今天（1月31日星期五）在沙田馬場舉行，霍宏聲策騎廖康銘旗下賽駒「祝願」勝出總香港經典一哩賽，這位南非年輕好手賽後欣喜萬分，這場勝仗也令他回憶起2012年「甜橙」奪下此賽的片段。

當年「甜橙」由霍宏聲的父親及練馬師霍利時訓練，該駒摘下此賽冠軍距今已有13年時間。兒時在沙田馬場居住及長大的霍宏聲，仍對該場勝利有著深刻印象。

現年23歲的霍宏聲今次揚威香港經典一哩賽，這也令他與其父霍利時一樣，名列這項4歲馬經典賽事系列首關的冠軍騎練名單之內。霍利時以往在港從練時合共取得461場頭馬，當中一代馬王「爪皇凌雨」更為他帶來在港從練的輝煌時刻。

今日霍宏聲策「祝願」交出絕妙的鞍上發揮，末段力抗「開心寶寶」（薛恩）及「包裝天將」（潘頓）兩匹來自呂健威馬房參賽馬的挑戰而奪得錦標。「祝願」所締下的頭馬時間為1分33.98秒。

出自父系「飛速雅迪」的「祝願」今日自第8檔起步俐落，霍宏聲早段為坐騎佔取放頭馬後二疊的第3、4位，轉直路彎時他逐漸將馬兒向外移出並且望空，結果「祝願」直奔終點取得勝利。沿途留居包尾的亞軍馬「開心寶寶」，末段沿跑道較內欄位置以勁勢追前，最後400米締速為21.98秒，為全場14駒中最快。

當年「甜橙」在馬偉昌胯下成功染指香港經典一哩賽冠軍，霍宏聲說：「對我來說，該場情景仍彷如在眼前，這就像是昨天發生的事。馬偉昌及『甜橙』在賽事全程居三疊、沒有遮擋的位置競跑，該駒轉彎時開始推進上前，最後200米更成功抵抗後上馬『陽明飛飛』的衝刺而獲勝。」

今日當此駒（『祝願』）在最後200米持續力拼時，我的腦海曾閃過這些有關『甜橙』的片段，幸好坐騎最終能夠完成任務。牠的體重只有約990磅，但其鬥心無與倫比。馬兒並不屬於那些容易訓練或策騎的賽駒，因此今次之勝全都歸功於廖康銘及其馬房團隊，這也正正顯示廖康銘的深厚練馬功力。此駒每仗跑來續見進步，很高興可以策牠奪得這場勝仗。」

「今晚，當我安靜下來，收到我家人的祝賀信息，我相信那時我的情緒便會到來。我在這裡成長，年幼時已有觀看這場賽事，現在能夠策馬攻下此賽，實在令人難以置信，我得感謝廖康銘及其馬房團隊，讓我得到這個機會爭勝。」

「祝願」迄今在港8戰4勝，此駒亦助霍宏聲及廖康銘兩人，各自取得在港從騎及從練以來的代表作。次關賽事香港經典盃1800米將於3月2日上演，而終極一戰香港打吡大賽2000米，則會於3月23日舉行。

「祝願」或許是此賽中體型最細小的一駒，廖康銘表示今次能夠克服馬兒的胃納及脾性問題而摘下此賽，令他感到興奮。

他說：「馬兒近期胃口轉佳，因此牠今季可以頻密出賽，體格也變得更為強壯。我們都知道牠的體型較小，但牠鬥心無比。此駒韌力十足，霍宏聲策牠的表現非常出色，我的馬房團隊也居功至偉，皆因此駒加盟我馬房早期，牠顯得非常活躍，較難應付及進行訓練。」

「牠有時更會帶來一點麻煩，但馬兒今日賽前行圈時表現較往常有所改善，前往起步點時更顯得甚為乖巧。當牠有此良好表現，那麼最後一點，就只在於究竟牠是否具足夠質素在賽事中爭勝。」

廖康銘續說：「觀乎牠今日的取位、賽事沿途以及穩定走勢後的表現，我認為牠當否應付（下仗的1800米途程）。若牠學懂放鬆競跑及保留體力，牠將難以被擊敗，牠的確是一匹與別不同的賽駒。」