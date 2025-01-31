【賽後報告】開心寶寶大包尾　薛恩：我就想順其自然咁跑！

是日賽後報告撮要：

第1場：宣佈覆磅完畢前，小組考慮了是否有足夠理據代表「隼閣」的馬主及練馬師提出抗議。小組觀看巡邏影片後，認為由於「前風」及「可愛新星」均正在斜跑，「隼閣」也因正在斜跑而於末段受擠迫，因此抗議的理據不足。而「隼閣」的馬主及練馬師並未提出抗議，因此宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。

第2場：賽後，梁家俊報告，他賽前並無打算讓「亮寶」領放，但早段須持續上前以免走外疊。他又說，坐騎在直路上受催策時墮退。賽後被發現失去左前蹄的蹄鐵。「中華威威」大部分途程在沒有遮擋下走外疊。賽後，見習騎師黃寶妮報告，坐騎於陣上發出呼吸聲。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第3場：「銀騰」在配鞍房內踢中欄杆，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。直路上在墮退之際內閃。賽後，霍宏聲未能就坐騎令人失望的表現提供任何解釋。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多痰。「銘記知友」過了400米處後在一段短途程上受困而未能望空。接近100米處時在「東方飛影」與內閃的「卓越蒨鋒」之間未能望空之際收慢，因而在100米處至50米處之間受困而未能望空。

梁家俊（「銳一」）被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣他於接近300米處時將坐騎移至「銀騰」內側，而當時空位不足以這樣做，導致坐騎向內移入，擠壓「年年友福」的跑線，導致「年年友福」勒避及失去應有的跑線。小組判罰梁家俊由2月19日星期三開始停賽，直至2月24日星期一才可再次出賽（兩個香港賽馬日）。此外，梁家俊被罰款11萬元。在衡量判罰輕重時，小組裁定梁家俊的不小心策騎程度屬第1級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的甚差策騎出賽紀錄。

第5場：鍾易禮（「幸運福星」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近900米處時，他容許坐騎在尚未帶離「美麗歡聲」下向內斜跑，導致「美麗歡聲」被帶向內跑壓向「大才」，「大才」因而勒避及失去應有的跑線，而在「大才」內側競跑的「金發銀發」也受擠迫。小組判罰鍾易禮於2月23日星期日沙田賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定鍾易禮的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的甚佳策騎出賽紀錄。

「深心星」跑離300米處時在受全力催策之際向著內欄斜跑及嚴重失去平衡，其後在一段短途程上再次向內斜跑及踢中內欄，繼而持續走勢稚嫩至終點。考慮了此駒以往的走勢，小組決定「深心星」必須連續多次在香港試閘中自內檔出閘及在直路上受力策及格後，才可再次出賽。

「大才」接近300米處時在被「深心星」帶向外跑之際受阻礙。宣佈覆磅完畢前，小組觀看巡邏影片，以確定是否有足夠理據代表「幸運福星」對「深心星」提出抗議。考慮了兩駒衝線時的距離及末段衝刺的走勢後，小組決定不提出抗議，因此宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。「小皇爺」發現右後腿割傷。賽後，潘頓表示，他認為「美麗歡聲」角逐跑馬地賽事較合發揮。

第6場：賽後，苗傑美報告，「晨曦儷人」未能應付是賽的1400米途程，尤其是賽事早段步速較標準時間為快時。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒的會厭被覆蓋。

第7場：「龍又生」起步時向內斜跑及被碰撞。躍出時希威森的右腳腳踏脫離馬鞍，導致希威森在未能使用腳踏下完成全程，而此駒未有積極參與競逐。賽後檢查希威森的裝備，發現帶扣看來因此駒於起步時與「新力驕」互相觸碰而鬆脫。是次裝備檢查也發現裝備的狀況良好。

第8場：被查詢時，薛恩表示，除了讓「開心寶寶」順其自然地競跑外，他未有在取位方面獲發具體的策騎指示。他說，坐騎自大外檔出閘，當賽事早段步速較標準時間為快時，他選擇讓坐騎居於中間之後位置。他說，當賽事步速持續較標準時間為快時，他將坐騎置於「玩笑」之後，但他認為將須消耗坐騎一些氣力以在該駒之後保持位置，因此他選擇讓坐騎居於馬群之後順其自然地競跑。他又說，他於轉直路彎時選擇讓坐騎推進至「米奇」內側以節省腳程，並於直路早段鼓勵坐騎上前。

他說，接近300米處在一段途程上，他未能全力催策坐騎，因為他正在等待「壯志凌雲」與「龍之輝」之間的空位完全出現。他說，接近250米處空位出現時，他能夠全力催策坐騎，而坐騎衝刺良佳。練馬師呂健威確認所發出的策騎指示，並表示滿意此駒的騎法。考慮了薛恩的解釋後，小組認為他在此情況下採取的競跑策略屬合理。

巴米高「玩笑」於接近250米處時跌掉馬鞭。賽後，巴米高告知小組，坐騎於入直路時推進至外疊，在直路上對催策毫無反應，走勢令人失望。

梁家俊（「但求開心」）被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近350米處時，他在空位不足之際將「但求開心」移至「百賀飛駒」內側，導致此駒與「但求開心」於350米處至200米處之間互相大力觸碰及因此宗觸碰而在該段途程上雙雙嚴重失去平衡。小組判罰梁家俊由3月5日星期三開始停賽，直至3月13日星期四才可再次出賽（3個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定梁家俊的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第1級，也考慮了他的甚差策騎出賽紀錄。「但求開心」氣管內有很多血。

第9場：「保羅傳奇」最後450米在「大浪圖田」之後受困而未能望空，因而在直路上未能施為。被查詢有關他的騎法時，梁家俊表示，他獲指示讓坐騎在預期領放馬「仁心星」之後尋找遮擋。他說，他因此於早段容許該駒過頭。他說，當「仁心星」其後被「帥帥友福」過頭時，坐騎須居於較部署為後的位置。練馬師羅富全確認所發出的指示。

第10場：「包裝猛將」直路上餘下途程內閃，難以被力策。賽後，獸醫應練馬師沈集成的要求替「包裝猛將」進行內窺鏡檢查。獸醫表示，是項檢查顯示此駒的氣管內有很多血。

「競駿先鋒」在閘內煩躁不安，出閘笨拙。賽後，鍾易禮表示，坐騎在領放下受追迫而不利發揮，因而在直路上未能以勁勢衝刺。「錶之極光」被發現失去右前蹄的蹄鐵。

第11場：「四季醒」最後100米受困而未能望空，因而未能被力策至終點。被查詢時，見習騎師黃智弘表示，他獲指示讓自外檔出閘的「鈦易搵」試圖佔取中間之後有遮擋的位置。他說，坐騎是日出閘迅速，他隨即尋找遮擋以嘗試遵從策騎指示。他說，當他於早段這樣做時，坐騎過於搶口，而當坐騎走外疊時，他選擇讓坐騎展步上前，坐騎大部分途程因而須在沒有遮擋下走外疊。「定數」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

小組就「幸運夥伴」苗傑美因旅程安排而未能履行該策騎聘約下獲公佈為此駒騎師的原因展開研訊。小組因此批准此駒改由巴度策騎。召見了苗傑美及練馬師羅富全後，小組告誡他們應採取所有適當查詢以確保能夠履行聘約。