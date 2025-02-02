埋單贏兩場　貝知仁：下次再來我英文會進步...

貝知仁客串期原定於剛過去的大年初三結束，但由於這位24歲的法國騎師當天沒有坐騎，因此提早離開香港。回顧貝知仁首次在港客串，最終憑姚廐「極速之子」及呂廐「水晶酒杯」取得兩場頭馬，成績不過不失，惟最後黯然離去，究竟這位歐洲新貴在香港遇上甚麼難題？

生於賽馬世家的貝知仁，來港前是歐洲馬壇迅速冒起的新星，去年在法國累積150場頭馬，僅次於紀仁安的248場及巴米高的207場，排騎師榜第3位。然而，貝知仁來港成績平平，他坦言在香港是比較難爭取實力坐騎：「香港馬圈競爭十分激烈，有很多出色的騎師，而我始終是位新騎師，很多實力坐騎一早已經被其他騎師卜定，特別在分級賽，更難獲得機會。不過能夠取得兩場頭馬總比沒有好，十分感激姚本輝、呂健威、沈集成及韋達給予我這麼多機會。」

不諳英語溝通成障礙

再者，語言成了貝知仁的障礙。由於貝知仁英語程度不高，在與練馬師交談匯報時，都需要有翻譯在旁，溝通上存在一定的不方便，騎者說：「我的英文水平現時不足與練馬師及馬主溝通，不過我會努力學習，相信下次再來香港時，語言不再是一個問題。」

雖然此行成績未如預期，但貝知仁覺得是一個寶貴的經歷，並承諾之後會再來港客串：「我很享受在香港的時光，晨操時有新鮮體驗，例如第一次用記時器操馬。而在香港，一星期只有兩個賽馬日，讓我有更多時間可以探索這個地方，了解這裏的風土人情，發現香港不論是天氣、美食、環境等一切都很美好。因此在法國冬天，不是賽馬旺季時，我絕對樂意重臨香港，希望屆時可以取得更好成績。」

巫斯義曾授下錦囊

過去亦有很多法國殿堂級騎師來港客串，包括冼毅力、李格力及巫斯義等，當中貝知仁透露巫斯義在他來香港客串前，曾親自教授如何在香港馬圈討生活的技巧。而貝知仁認為這次客串經驗，對他未來發展有很大的幫助，同時勉勵其他年輕騎師，要勇於跳出舒適圈，到不同地方策騎：「這次來香港擴闊視野，學習到與法國不同的賽馬文化，特別是我長期在法國發展，能夠學習不同地方的賽馬風格，有助我未來於國際賽事的發揮。所以希望其他騎師去其他地方親身體驗不同地方的賽馬形式，因為這些東西是不能教導的，只有親自經歷才能有所得着。」