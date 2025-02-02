早排來港要減壓！貝知仁跟賀銘年行山

過去亦有很多法國殿堂級騎師來港客串，包括冼毅力、李格力及巫斯義等，當中貝知仁透露巫斯義在他來香港客串前，曾親自教授如何在香港馬圈討生活的技巧。而貝知仁認為這次客串經驗，對他未來發展有很大的幫助，同時勉勵其他年輕騎師，要勇於跳出舒適圈，到不同地方策騎：「這次來香港擴闊視野，學習到與法國不同的賽馬文化，特別是我長期在法國發展，能夠學習不同地方的賽馬風格，有助我未來於國際賽事的發揮。所以希望其他騎師去其他地方親身體驗不同地方的賽馬形式，因為這些東西是不能教導的，只有親自經歷才能有所得着。」

香港山多平地少，獨特的地理環境造就了迷人的自然景觀，也讓行山成為了很多香港人日常生活的一部分。對不少人來說，行山不僅是一種運動，更是一種與自然連結、放鬆心情的方式。而這份行山的魅力，不僅吸引了本地人，就連一眾騎師也深深着迷。當中，法國籍騎師賀銘年便是當中的表表者。而貝知仁在短暫客串期間，亦曾跟隨同鄉賀銘年一起踏上山徑，親身感受香港的大自然之美。

貝知仁提到，行山對他來說是一種很特別的體驗。他說：「我很喜歡接觸大自然，很享受在山中寧靜的感覺，這次在香港期間行了幾次山，很享受和同鄉賀銘年一起行山，同時發現香港的風景很美，而行山亦讓我遠離都市的煩囂，整個人都放鬆了不少，對策騎都有一定幫助。」