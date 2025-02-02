老黎反擊戰　留意此倉品評新兵！

即使面對不少困難，黎昭昇今季其實也有佳作，馬房開齋馬「耀寶駒」今季大熟大勇，暫時取得2冠1季2殿，評分已達新高，其餘「勇霸龍」及「勝意」兩駒演出非常穩定。至於剛於年初三初出即勝的「怡昌光輝」，更屬黎廐今季重要的搶分棋子，他說：「其實今季我廐有不少賽駒演出長期穩定，我當然希望牠們可以維持表現，但我更期待質新馬能夠交出好成績，其中『怡昌光輝』於澳洲試閘表現不俗，來港後亦適應得快，早於試閘交出良好走勢，早前初出跑四班田草1200米在潘頓胯下輕鬆掄元，充分顯示能力，我相信此匹質新馬能夠扶搖直上。」

另外，現時黎廐評分最高的「確好勁」（80分），馬主是前馬王「明月千里」馬主程凱信太太程李愛玲，4歲德國自購馬來港前先後於意大利及德國二千堅尼取得季軍，亦曾在法國跑1600米三級賽戴芙莉錦標獲亞，自然是被視為廐內爭4歲馬大賽的棋子。

不過，黎昭昇指出「確好勁」於去年10月初才抵港，雖然已經試了5課大閘，但他認為此匹北半球自購馬仍在適應水土，朝早晨課頗急，因此他會等待馬兒熟習環境後才再作部署，究竟何時才上陣，暫時亦未有定案。