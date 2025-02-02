【粉碎傳聞】黎昭昇：我冇諗過離開香港！

馬圈乃是非地，流言蜚語實屬等閒，但對別人構成的影響卻絕不能輕視。今季陷於低潮的新西蘭冠軍練馬師黎昭昇，面對不少困境，最近網上更流傳他散倉的不利消息，對馬房構成打擊，難怪練者亦要開腔澄清，表明流言純屬虛構，自己從未打算離港返回祖家，並強調會繼續努力奮鬥，期待馬房成績止跌回升。

近年香港馬圈先後有麥菲文、蘇保羅、高伯新、霍利時及苗禮德幾位外籍倉主基於不同原因提早離開香港，故此當最近突然傳出在港開倉才第3季、今季不論頭馬抑或養馬量均下跌的黎昭昇有意撤離香港的消息時，立即惹來不少猜測，甚至有人覺得空穴來風，未必無因。

從未有離開計劃

不過，黎昭昇否認以上流言，並透露從未有離開計劃，肯定會繼續留港從練：「我也聽過網上傳出我散倉的流言，但一切都是胡說，並非事實。現時我的家人均在港生活，莊倩一直陪伴我，兒子Spencer亦在港出世，所以我根本無返回新西蘭的打算，我不明白為何會有這些流言。我只能強調會專心打理廐務，努力爭取好成績，為支持自己的馬主交代，穩定軍心才是現時最大任務。」

經過黎昭昇親自否認，流言不攻自破。不過，黎廐今季成績平平卻是事實，暫時只得7場頭馬排練馬師榜尾3，養馬量更跌至得46匹。對馬房構成更大打擊的是，今季不少前黎廐馬轉倉後大放異彩，當中包括「納百川」、「愛心神駒」及「魔術控制」等，練者亦不諱言，馬匹轉倉的確構成極大打擊。

「今季馬房低迷，由不同原因造成，例如馬匹經常抽不利檔位，陣上形勢欠佳，運氣平平影響成績。不少馬匹轉廐後有好表現，則明顯影響士氣，我在港從練已經3季，或多或少明白香港馬圈運作，離離合合屬平常事，只是當馬匹上名後，馬主仍決定拉走馬匹，則令人感到無奈。目前只能做好本分，爭取更多頭馬，才能再次站穩陣腳。」黎昭昇說。