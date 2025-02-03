【分秒在握】韋達擺晒陣爆紅

今季有兩個馬房相當難捉，旗下馬表現很難捉摸，告東尼係其一，韋達則為其二，不過說到尾，兩位都係有成績的練馬師，當有實力馬列陣，又很難完全置之不理，就好似周三賽事第三班1000米，韋達派出「紅逸舍」列陣，還要有快馬廐侶「不可擋」在陣，步速夠快之下，自然有機會後發先至。

以韋達從騎時的人脈手腕，加上多年來建立的人際網，套用在練馬師崗位上，根本不愁支持，而事實上，韋達自開倉以來，根本從來兵馬不缺，但到今時今日的成績，始終與最初有落差。只要看看上季，韋達贏出40W，在練馬師榜排第11；到了今季，情況亦不見得變化很大，現時以12W排第17，與新開倉未幾的伍鵬志相比，固然差天共地，就算與廖康銘及巫偉傑等新進倉比較，現時排名亦要低一截，看來韋達要在練馬事業上更進一步，當真要更努力了。

不過話說回頭，部分轉投韋達旗下的馬匹，表現亦相當出色，包括今次有分陣的「紅逸舍」及「撼天鐵翼」，後者短短一年內取得2冠3亞2季，而「紅逸舍」同樣係一年內取得2冠4亞，雖然頭馬未算很多，但至少稱得上逢出必拚。

「紅逸舍」踏入今季承接到上季餘威，一出就在谷草1000米贏得清脆利落，讓「連連幸運」3磅之下贏半個馬位，今次再遇，反而受讓1磅，按理應該可以再秤先。再者，今次除了廐侶「不可擋」之外，還有「年少多好」及「雅典武士」兩大快馬，相信步速必快，如此一來，「紅逸舍」後追就更具威力。

■長風