跑馬地百萬挑戰盃　伍鵬志誓保榜首我做到

蛇年首期谷草夜賽，跑馬地百萬挑戰盃再度重燃戰火，去到月尾截數，各路人馬尚餘3期賽事積極搶分，而喺周三賽事之中，暫時排於榜首前幾名馬匹，都見相繼露面，當中就包括伍鵬志旗下，排頭位嘅「我做到」(39分)，於第8場將會碰頭榜上排第4嘅「太陽勇士」(31分)，另一匹於排第3「連連幸運」(34分)，會喺第7場出戰三班1000米。

上述3駒分數接近，無疑「我做到」今仗若能再下一城，可以繼續鞏固頭位，一旦失手，而由其餘兩駒贏馬或上名成功搶分，形勢隨時有變，不過伍鵬志旗下馬匹亦非只有「我做到」(39分)係爭標對象，緊躡其後嘅廐侶「晨曦儷人」(36分)，今次縱使無適合賽程請纓，尚有另一匹明晚有份上陣「添開心」，雖暫只得22分排第10位，難保明日搶分成功，可以加入爭標行列，即使周三賽事未跑，以馬房勤拚長跑長有部署署手法，幾乎肯定將會於2月26日嘅終極一戰全數報名參戰。

為免夜長夢多，相信伍鵬志必然撚好「我做到」再於周三晚出擊，雖然評分漸見阻力，養精蓄銳搏埋目標呢兩場，今次再逢好檔，當然形勢造就，「添開心」情況亦如是，而且將會成為攔路虎，誓要阻擋沈廐「連連幸運」於今仗成功搶分。