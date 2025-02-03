印度打吡大賽　歐洲騎師無功而還

曾幾何時，印度賽馬發展順利，方嘉柏父親方祿麟曾是印度練馬師，訓練過不少佳駟。不過近年印度賽馬發展停滯，加上疫情影響，當地賽事亦較以前遜色。近兩年，歐洲騎師亦都樂意前往印度客串跑大賽。其中昨日(2月2日)印度孟買的Mahalaxmi馬場舉行2400米印度一級賽，印度打吡大賽。這場總獎金250萬港元的大賽，有不少知名騎師前往當地，包括莫艾誠、李慕華、李威廉、艾德輝、馬昆。

李慕華曾於2001年遠赴印度出賽，與當地甚有淵源，今次與他相熟的馬主Shyam Ruia邀請他到當地上陣，今次他策Psychic Star，結果在16駒參戰的場合以第14名過終點，至於莫艾誠坐騎Santissimo就以第7名過終點，馬昆騎Odysseus以第8名過終點。至於頭馬就是前日本賽駒「引以為榮」的子嗣Ranquelino，此駒由Sandesh Akhade策騎。