【賽馬以外】霍宏聲成功的啟示！

啱啱上禮拜五嘅年初三賀歲戰，以為啲華人騎師醒神啲，結果只得蔡明紹拎到蛇年首W，反而犯規就關佢哋事，梁家俊又畀人罰，最終停5日要罰咗11萬(依家佢就其中一項犯規提出上訴)；鍾易禮就罰停賽1日。外籍騎師其實亦只得4位識贏，由Hello文變返OK哥嘅布文食大四喜，潘頓就起孖，而今季成績進步嘅霍宏聲就連中三元兼捧走香港經典一哩賽，連潘頓都未贏過嘅賽事，聲仔喺佢23歲就拎到，都算係一個成就啦。

雖然只得23歲，原來今季已經係霍宏聲第4季在港發展，由當初有老竇霍利時睇住，到霍利時突然劈炮返南非，留番霍宏聲一個喺香港打拚，唔少人都擔心冇咗老竇做靠山，得唔得㗎？但筆者嗰時已經認為，霍利時喺香港對聲仔嘅發展係有辣有唔辣，如果老竇強勢就無乜所謂，但嗰時霍廐只屬中下游，其他倉主想畀支持聲仔又要就住就住，倒不如留番佢一個喺到，反正有料嘅人，自然會成功，結果聲仔的確能夠站穩，對上3季至少都有20W以上，今季暫時贏咗24場，相信要打破佢前季個人最佳紀錄嘅35W，唔會太難啩。

出自賽馬世家，霍宏聲暫時呢條騎師之路，行得的確比較順利，就好似佢憑「祝願」捧走香港經典一哩嘅賽後訪問咁講，13年前佢就喺沙田馬場見證老竇訓練嘅「甜橙」揚威呢場賽事，依家可以嚟一次父子制霸，梗係有意義。相對佢香港現時幾位華將鍾易禮(28歲)、黃智弘(24歲)同埋黃寶妮(25歲)，霍宏聲年紀仲要細啲，但除咗係大師傅外，已經贏過一級賽，依家喺香港亦有大賽落袋，反而黃智弘、黃寶妮距離畢業仲有漫漫長路，真係同人唔同命咁簡單？

正正因為老竇、阿爺都係練馬師，霍宏聲喺佢接近成年時選擇做騎師，屋企人唔會太反對，而佢亦立即由香港返回南非由見習生做起，有阿爺同啲馬主支持，令佢未夠20歲已經喺南非做過兩屆冠軍見習騎師，兼且贏埋大都會錦標、南非打吡、南非經典賽、金挑戰大賽呢啲G1，為佢返回香港發展奠定基礎，事實證明即使喺香港咁激烈嘅競爭環境，佢都可以企穩，所以早啲出道面對挑戰，反而係一件好事。

筆者明白霍宏聲有咁嘅家庭背景，對佢發展有極大幫助，試問佢當初返回南非，如果唔係呢個身份，點會有咁多支持，但馬圈始終都係非常現實，如果唔係贏到馬交到功課，都唔會支持到佢太耐，而聲仔今季成績好，同廖康銘大爆發梗係有關，只係筆者覺得如果聲仔成日搏失，唔通廖康銘仲係繼續用佢咩，呢種騎練嘅關係叫互相幫忙。

咁香港其實有無一啲出自賽馬世界嘅𡃁仔呢？其實以往馬圈都有唔少父子兵係成功，伍碧權、伍鵬志，姚本輝、姚浩豐等。咁最近出咗南澳受訓嘅薛兆恆(Isaac)，就係前騎師兼目前喺呂廐做副練嘅薛順強囝囝，筆者都聽過唔少倉主對Isaac嘅評價唔錯，覺得係可造之材，如果畀佢喺香港早啲出道，未必冇支持之餘，又可以急速成長，未嘗唔係好事。同埋大部分出色嘅騎師都係好早展現才華，咁與其去水準唔高嘅南澳，留喺香港出道，或者更好。

■山無陵