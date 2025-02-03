蛇年首次谷草大彩池　猴王擔正搶Fo？

今次周三谷草跑9場夜賽，三T及六寶獎預計10元一注獨中俱可獲得200萬元。至於第9場三班1200米則有四重彩及四連環多寶150萬元，告東尼馬房派出的「得道猴王」，季初於同程搶放贏馬，今次有1檔好位配合，相信告東尼會吩咐愛徒盡放，馬匹跑法主動佔優，可做重心馬膽。

第9場三班1200米，「得道猴王」上仗1月中出戰此程，沿途在鍾易禮胯下跟跑，拚得殿軍有餘未盡，賽後快跳4課操足再攻。4歲馬上升空間大，今季也只跑過5仗，進步可期，難得今次排在1檔靚位，本身季初贏馬時排10檔力搶下勝出，相信今次也會把握好檔搶走，跑入前列機會大，可做四重彩重心馬膽。

至於姚廐「伊臣」正是季初跑同程僅追不切「得道猴王」獲亞軍，6歲馬已證明戰力未退化，上仗改攻田草表現普通，今次返谷草強項排5檔亦佳，有權鬥撼。「觀天下」最近兩捷姿態強勁，實力雄厚分子排11檔也要吼實。「有財有勢」上仗配艾兆禮追回亞軍，走勢回勇，必要兼顧。「家樂龍駒」上仗末段衝刺時一度稍稍受阻，跑第5名也有餘未盡，田泰安再騎排3檔起步，要提防。

$200萬六寶獎告東尼開心出擊

不少馬迷都喜歡追買騎師或馬房獨贏過關，至於買六環彩，若然想中六寶獎就要博中6關獨贏，也可追買進取馬房。告東尼今次派出多匹實力馬攻堅，值得重視，除了第9場「得道猴王」排1檔叫胡，第8場三班1650米，「開心勇駒」也配贏馬拍檔鍾易禮及排1檔好位，人馬前仗排3檔沿途靠欄跟前勝出，今次憑靚檔又可用回贏馬跑法，加上賽前贏出從化草閘，狀態見勇，機會秤先。

至於早段場次，六環彩頭關第4場二班1650米，告東尼所派「赤兔猴王」雖然鋒芒不及沈廐上仗出戰一月盃1800米得1名的「喜蓮勇感」，以及賽前贏田草閘及改配潘頓的「智取神駒」，不過「赤兔猴王」今戰只負117磅甚輕，加上谷草一哩亦屬其強項路程，預計分頭更佳，值得一博。同場柏廐「喜至寶」則與何澤堯合拍，上仗泥戰又回勇得亞軍，賽前北上於從化試閘做足工夫，也要提防。