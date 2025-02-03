【馬匹加分】祝願贏四歲賽頭關　評磅員狂加16分！

剛剛大年初三賀歲賽，加分最多係蝕磅贏香港經典一哩賽的「祝願」，今場此匹79分馬平磅力克86分的「開心寶寶」同93分掛頭牌的「包裝天將」，賽後狂加16分，升到去95分，下次若爭次關香港經典盃，分分鐘佢排頭位喇，至於同場跑第2的「開心寶寶」亦加5分升到91分。

其他馬方面，「禪勝輝煌」快步速跟前捧G3，只加5分升到115分，但贏完下次要睇對手了，始終非一線馬。捧走賀年盃的姚廐馬「堅又威」，則加7分扳到103分，初出輕勝的「怡昌光輝」加9分，評61分下次要三班跑了，另一匹一出即勝的廖廐「駿跑得」，拉士造21秒72由包尾追上表現超級，加8分升到86分，若冇第2次出賽併發症，可以打疊贏。尚有另一匹有意進軍四歲系列賽的「包裝福星」，贏馬後加9分升到81分，應該夠分跑經典盃了。

昨日各場頭馬加分幅度及最新評分：

可愛新星 34+6

馬鳳凰 58+6

金陽飛駒 66+6

禪勝輝煌 115+5

神馳 64+7

堅又威 103+7

怡昌光輝 61+9

祝願 95+16

帥帥友福 72+7

駿跑得 86+8

包裝福星 81+9