布文過年唔再打招呼！誓以連勝饗馬迷！

之前手風平平的布文，頻頻搏輸馬走死位，故被馬迷冠以Hello文花名，不過布文知恥近乎勇，踏入蛇年唔再打招呼齋Say Hello喇，而係以贏馬應對批評。上周五沙田賀歲賽，布文大發神威，第3場至第6場直落贏晒，締造季內首次四喜臨門，頭馬數字一下子急升到37W，騎者狀態急升，信心完全返晒來！今次周中年初八谷草夜賽，布文坐騎「駿彩飛馳」、「首飾天空」、「加非凡」及「喜旺駒」等俱有力爭勝，且看騎者能否「日以繼夜」狂贏多場？

第1場五班1650米，布文為蔡約翰馬房的「駿彩飛馳」效力，此駒落五班後3仗全部跑入前5名，當中布文騎兩次獲1亞1季，證明此駒在五班已具備反彈能力。再睇蔡廐「神馳」今季配布文連番跑近未勝，但人馬建立足夠默契後，於上周五沙田日賽以超然姿態衝贏，既然「駿彩飛馳」最近配布文兩度上名，可望效法廐侶般愈跑愈進步，4歲當銳分子有力出頭。

第3場四班1200米，蔡廐「首飾天空」剛戰在布文胯下跑同程一出即勝，過終點更見騎者收韁，擺明屬超級分子，賽後只加8分評60分，剛好可以再戰四班，可謂大佔便宜，重磅騎師發揮135頂磅馬亦合適，有望打疊再贏，除了買W，更可以做三重彩馬膽。

方嘉柏是次亦安排兩駒用布文出擊，其中在第5場四班1200米，「加非凡」上次在1400米力鬥「勁先生」及「美麗邂逅」得季軍，今次轉場縮程賺卡士，留意同主馬「黑桃火箭」今季在布文胯下開齋，「加非凡」重配布文戰意必堅，獨贏可捧。第8場三班1650米，「喜旺駒」自從出道取得4連捷後，接近3年未再贏馬，幕後一定恨贏，現時評分已跌到69分，查此馬歷來3次評70分以下錄得全勝，今賽前在從化草地兩度快跳3段，準備工夫認真，隨時就在今戰贏馬反彈。

尚有出戰第9場三班1200米的「伊臣」，今季轉投姚廐後提升新鮮感，一連兩仗於谷草同程上名，上仗12月尾轉戰田草只得第12名，但實際只輸4個半馬位，賽後安排小休及北上重新做工夫，今回用王牌重返谷草首本路程，布文接手排5檔起步，必把握機會。