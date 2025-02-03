近兩隻贏晒　聲仔廖康銘新春如膠似漆！

廖康銘自從上年12月29日憑「愛心神駒」及「同祥和順」起孖後，足足1個月未再贏馬，還幸踏入蛇年賀歲賽，廖廐即帶來突破，先有「祝願」在霍宏聲胯下贏出在港首項大賽香港經典一哩賽，繼而再有初出自購馬「駿跑得」於霍宏聲胯下爆42倍冷W起孖，練者勢頭重新燃點起來，今次蛇年首次谷夜，廖廐派6駒進攻，不妨買此廐馬獨贏過關。

第1場五班1650米，曾在四班奪兩勝的「超勁寶寶」，今季仍未贏馬，相信也心急重開勝門，今次初落五班上陣，可期反客為主。最近在從化試閘及拍跳，備戰積極，本身跑法主動，配潘頓排3檔擺前且戰且走，可加入戰團。

第3場四班1200米，灰馬「超勁火力」季內奪下2W證明當銳，近4仗名次順序為1、6、1、4，表現梅花間竹，上仗陣上兩度收慢仍得殿軍，能力夠堅，今續配霍宏聲再戰同程，騎者剛夥拍廖廐「祝願」捧盃，當旺組合可乘勝追擊。

第7場三班1000米，廖廐快馬「年少多好」近3戰全部跑入前3名，包括上仗出戰二班同程，可見現時狀態大勇，是次重返三班即重用馬房愛將霍宏聲執韁，騎練搏殺手風大順，當然信得 過。「年少多好」排在6檔起步，以馬匹天生前速應可最快搶出，有力取得今季首W。

第8場三班1650米，留意大年初三贏完「駿跑得」的馬主劉寶文及吳慧思，再有「駟跑得」接力出擊，此匹7歲馬上季轉投廖廐後交出兩場 頭馬，今季跑過5仗曾兩度上名，上次排在12檔捨棄前段，直路兜出外欄追，只輸兩個半馬位得第7名，反映態勇可重視。

此外，廖廐尚有「上校」及「妙算奇勝」配合出擊，第2場「上校」輸兩場田草後返最佳路程谷草1200米；第6場「妙算奇勝」初出輸5個馬位不脫節，熱身後可期進步，兩匹都有冷味，買三重彩或四重彩記得拖埋。