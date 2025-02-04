谷草連贏3期　游達榮再成焦點！

新倉主游達榮剛戰首次參加賀歲賽，即憑「馬鳳凰」旗開得勝，周三晚蛇年首次谷中夜賽乘勝追擊，當中與田泰安再度合作「奮鬥輝煌」與「時時精準」兩匹新勝之師，加上近績不俗的「焦點」與「運來伍寶」，練者有望延續2025年谷戰例有馬贏的佳績。

踏入新一年，游達榮頭馬數字穩步增加，1月快活谷更加成為主場，連續3期賽事未嘗斷纜，合共累積4W，當中3匹頭馬周三晚再次列陣，最矚目要數上仗突然變身、爆出42倍大冷W之「時時精準」。

奮鬥輝煌打鐵趁熱

「時時精準」雖然剛戰以鼻位險勝，在配備變動下一放而回，能夠突破B欄不利前領馬爭勝之賽事模式，「時時精準」已展現其過人實力，今仗再遇宿敵「太陽勇士」，及暫於跑馬地百萬挑戰盃排頭位的「我做到」兩大勁敵，將會是另一個嚴峻考驗。另一匹新勝賽駒「奮鬥輝煌」，現階段谷草中距離已視為最佳出路，一連兩仗望空衝刺取得1冠1亞佳績，況且今仗主要對手如「獎星」、「北海盜」與「先到先得」，季內由田泰安出戰且有接近表現，正所謂知己知彼，「奮鬥輝煌」連捷機會，依然可秤先。

另外兩匹交由潘明輝策騎的參戰馬，第5場「運來伍寶」前仗配潘明輝打開勝利之門，上賽人馬繼續上名，練者今季接手後馬匹表現躍進，今番再來仍堪重視。第1場「焦點」潘明輝同樣駕輕就熟，今季5戰騎者一手主理，並交出1W1P，上場增程一哩險告偷襲得手，伺準同程再戰，騎練攜手大有機會先拔頭籌。