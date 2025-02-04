【分分制勝】省完一仗輕身　步大力雄感覺

蘇偉賢以往訓練「達先寶馬」的子嗣成績不俗，先後贏過12W，「牛角仔」5捷最佳，其次是「友享友賞」4勝跑馬地1200米，今次安排同父系的「科創世紀」轉爭谷戰，反擊決心昭然。

第2場四班1200米，「科創世紀」上場初出跑田草1200米，強配潘頓，以為馬上出招，可是臨門票數較軟弱，結果表現亦前快後弱，沿途被「洛河」霸佔內欄，未能輕鬆領放，入直路後鞭騎反應一般，潘頓於最後100米齋推便算，僅第8名過終點。

「科創世紀」曾於試閘一放而回，首戰採取前領戰術也無可厚非，可惜事實證明效果一般，再結合之前在從化試閘，稍稍墮後亦肯追，早段留住多少再作衝刺，或可交出更強的走勢，因此今仗起用擅鬥後勁的何澤堯，預料會變招出擊。

而上仗拚敗之後，「科創世紀」再往從化打磨，先後跳過3課，次次跑來都有步大力雄感覺，省完一仗後較前輕身，4歲馬進幅顯著。首次向跑馬地進發，對手級數轉弱，何澤堯最近為賢廐「膨才」取得3連捷，另爆過21倍冷門「十二神將」，騎練合作愉快，有望再以「科創世紀」延續好成績。

■明治朗