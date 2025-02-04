【張基焦點】讓愛高飛縮程有計

鄭俊偉於大年初三賀歲戰憑「帥帥友福」建功後，今季已取得10場頭馬，只欠4W就畢業，周三他派出4駒上陣，「讓愛高飛」減分已多，在五班肯定有一爭之力，要吼。另外，「一先生」雖然匆匆再出，但近期狀態好，今次面對此組對手夠爭。「先到先得」狀態大勇，增程跑1800米威力更大。「時時精準」上仗贏得出色，再次面對三班對手，有權再下一城。

第1場五班1650米，「讓愛高飛」剛戰跑谷草1800米已有提供，當役卻嘗試擺前放頭走，並非馬兒最佳跑法，最終輸5個半馬位不算差，復課後馬身脹卜卜，老馬狀態明顯繼續見靚，今次縮程跑1650米更合腳法，抽2檔形勢有利，畢竟減分太多，班底高在五班夠贏，值得追多次。

一先生坐位望贏

第4場二班1650米，「一先生」演出一向算準，上周五爭賀年盃只不敵廐侶「堅又威」得亞軍，英國馬可以勤拚，今場有「港林福將」及「電訊巴打」等快馬造步速，「一先生」負磅不算重，應該可以坐位望贏。

第6場四班1800米，「先到先得」無疑上仗贏馬後加11磅，但一直覺得之前部署有點殺雞焉用牛刀，因為本身性能偏長，卻一直於一哩爭勝，今回肯增程屬進取部署，有權取得季內第3W。

第8場三班1650米，「時時精準」上仗爆冷贏馬，從賠率角度幕後未必太有信心，最終放得快也贏出，實力在三班明顯超卓，勝後加5分加得少，復課狀態更好，對手未必可以反先。