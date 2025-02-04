【獨門秘技】方嘉柏主場又「強」又「旺」

方嘉柏蛇年賀歲賽出馬4匹都搏，「深心星」、「舞林密碼」及「仁心星」都只得位置交代，今次返到谷草出馬5匹，牌面未算太強反更有留意價值，其中「超強六十」及「喜旺駒」兩件綵衣都支持柏廐已久，但今季未勝，必有鮮明鬥志。

第2場四班1200米，「超強六十」同程兩戰俱敗，但都為上季未開竅時所跑，今季專攻谷草1000米，連番接近始終未勝，但末段衝刺都愈跑愈勁，只要用啱一段力，增程200米問題肯定不大，巴度騎4次亞季殿各一，已摸熟發力點，同場又有必快的「上校」，步速應正常偏快，「超強六十」有力後發先至。

第8場三班1650米，「喜旺駒」自首季4捷後，已超個兩個馬季未勝，但經常跑入位置，最大機會本身已欠缺進步，在高分難逞強，不過目前已跌至69分，相信已具反彈機會，上季尾拚後休息近半年，今季復出只跑兩仗，體力肯定勝對手，上仗同程排外檔，居後走二疊形勢不利，轉彎前湧一段試馬味濃，跑第5名只僅輸個多馬位，走勢比預期好，布文試準後再騎有計。■西門獨

西門獨Q過關

第2場9超強六十

拖 1競馬一心2千杯敬典3科創世紀

第8場5喜旺駒

拖 3我做到4太陽勇士10錶之量子