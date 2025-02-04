【三重彩地帶】快鬥快形勢「多好」

「年少多好」連續3場殺入三甲，不勝誓不罷休。

第2場四班1200米，「千杯敬典」上季跑到2月才初次入位，跑起狀態後便連珠炮發，今季情況相若，直至上場才再入三甲，不敵超班「泰泰精神」獲亞，今次強手已去，機會坐亞望冠。

「超強六十」同程兩敗均在上季學習階段未可作準，今季連場入前列已證明踏入正軌，1000米經常來遲半步，轉試1200米部署正面。「越駿知己」近兩仗同程內外檔都入位，7歲馬見回勇，食老本在今場弱組已夠爭。「賞豐泰」投游廐兩戰負距減，表現漸入佳境。「電訊驕陽」近兩場跟前表現一般，今次11檔焗留反而更妙。

第7場三班1000米，「年少多好」上場二班同程入位並造出本身最佳時間，表現可人，今場回師三班雖負磅驟增，但之前兩仗也是重磅上名，今場不乏快馬，快鬥快開正戲路，霍宏聲騎7次獲3P亦合拍，值得信賴。

「英雄豪邁」排12檔看似吃虧，但谷A同程12檔近3季錄得4W，勝出率居首，步速夠快後勁大派用場。「紅逸舍」勝後回氣兩場後上仗重新入位，布文繼續效力而捨「連連幸運」，可以秤高一點。「雅典武士」季內唯一上名在同程，近仗1200米均虎頭蛇尾，回師最短途排1檔，有權搗亂大局。■海東