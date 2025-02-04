【晨課起筷馬】瞄準谷草復出　有部署

第3場四班1200米，沈集成馬房「太行美景」上季遲至5月份才出道，但第3仗即於田草1200米取得上名，反映本身進度起得相當之快，絕對是可造之材。可惜的是，馬匹健康情況並不穩定，9月份因前腿肱骨受傷而停課近兩個月，進度因而受拖延。

「太行美景」其實今季早早已復課，操練工夫亦做得頗足，擺明有意打快攻，但馬匹於8月尾試過鋪泥閘後，連日都只能慢踱未再出現快跳工夫，9月中開始缺課達27日，之後放草長達3星期，前前後後多達48日，直至10月29日才復操，但復課後一直都未有打磨操練，延至12月8日先有番快跳工夫，情況相當嚴重。

埋門復課一操即起

可幸的是，「太行美景」狀態起得頗理想，踏入1月份一連試咗兩課從化大閘，都取得上名。首課1000米草閘，由見習學員張文軍主轡，沿途居前列順走，大部分途程未有對手纏繞下，走勢並非太順暢，只算合格而已。到第2課再試1000米草閘，班德禮北上主轡，起步反應佳，不過緊韁下守於馬群中央順走，可能身旁被對手重重包圍逼起心火，「太行美景」愈衝愈起勁，逐步加速撲上，末段數駒拍實衝刺之時，只負於力騎嘅「燈胆將軍」而已，姿態輕鬆淡定，餘勢亦佳，表現同首課大閘相比進步顯著，已走出傷患陰霾。

「太行美景」今仗復出揀谷草1200米，雖然初跑，但此駒在港首課大閘已安排試谷閘，早早已視為出擊目標。

■陳志懷